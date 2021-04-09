Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

İsrail ve Kıbrıs Rum Yönetimi, Onisilios-Gedeon 2021 ismi verilen bir müşterek tatbikat gerçekleştirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından Ata Atun, tatbikat adı verilen etkinliği skandal olarak nitelendirdi. Tatbikatın İsrail açısından sembolik bir nitelik taşıdığını ve kadim korkularının bir tür dışa vurumu olduğunu söyledi. Türkiye’ye yönelik CAATSA yaptırımlarının başladığı süreçte yapılan tatbikatta F-35 savaş uçaklarının kullanılması dikkat çekti.

Türkiye gazetesinin konuştuğu Prof. Dr. Ata Atun “Rum Yönetimi’nin uçağı ve savaş gemisi yok. Bu faaliyete nasıl tatbikat denilebilir? Tatbikat senaryosu da zaten İsrail’in F-35 savaş uçaklarının saldırması ve buna Rumların karşı koyması üzerine kuruldu. Rum tarafının savaş uçağı yok. Denizde ise sadece Ürdün ve BAE’nin hibe ettiği iki adet sahil güvenlik botu niteliğinde araçları var. Bu gerçek anlamda bir skandal” diye konuştu.

İsrail’in daha önce Konya bölgesinde hava eğitim faaliyeti yürüttüğünü hatırlatan Prof. Dr. Atun konuya ilişkin şu bilgileri verdi: Geçtiğimiz pazartesi başlayan ve çarşamba günü son bulan tatbikat İsrail’in tek yanlı eğitim faaliyeti olarak görülmeli. Limasol-Baf-Lefkoşe üçgeninde gerçekleştirilen askerî faaliyetten Rum kanadının tek çıkarı ‘İsrail bizimle’ görüntüsü vermekten ibaretti. Bunun dışında olayın askerî bir boyutu yok. Sembolik mesaj boyutundan öte anlam taşımıyor.

HITTİN SENDROMU

İsrail’in Rumlarla müşterek yaptığı etkinlik aslında Yahudilerin Hıttin sendromundan kurtulamadığının en net göstergesi. Selahaddin Eyyubi’nin 1187’de Kudüs Kralı’nı esir alıp tüm düşman unsurları yok etmişti. Yahudiler, bir gün bu olayın tekrar etmesinden, Müslümanların bir olup tekrar Kudüs’e yürümesinden korkuyor. Körfez ülkeleri ve diğer İslam coğrafyasında bitmeyen savaşlar ve her geçen gün bölünen ülkeler gerçeğinin arka planında işte bu korku ve bitmeyen sendrom yatıyor. Çünkü 1973 Yom Kippur savaşında Arap ordusu ilk dört gün İsrail’i hezimete uğrattı. O dönem İsrail’e can simidi olan ABD, İncirlik’e izin verilmediği için Güney Kıbrıs’taki Akrotiri Havalimanı’na çok büyük destek unsurları indirdi. Oradan da Ben Gurion’a destek köprüsü kurdular ve bu hamle savaşın seyrini değiştirdi.

LİMASOL’UN ÖNEMİ

Gazetemize konuşan Atun, özellikle Limasol’un Filistin açısından büyük öneme sahip olduğuna vurgu yaptı. Atun “Geçmiş yıllarda Limasol’dan Filistin’e yardım gemileri gönderiliyordu. MOSSAD, bu durumdan korktuğu için tüm yöntemleri kullanarak Limasol’u denetimi altına almaya çalışıyor. Bu tatbikatta aynı amacın bir uzantısı. Kıbrıs 1571’den bu yana Türk toprağıdır ve hiçbir girişim, propaganda bu gerçeği değiştiremez” ifadelerini kullandı.