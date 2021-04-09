Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bundan iki hafta önce de polise, banyoda bir kişinin gülerek bir cesedi parçaladığı görüntü geldi. Polis, katilin kim olduğunu ve görüntüdeki cesedin kime ait olduğunu bulmaya çalışırken, Capao da Canoa şehrinde hendekte kazı çalışması yapan belediye görevlileri 24 Mart’ta bir valiz buldu. Kepçeyle kaldırılırken valizden bir insan kolu fırladı ve suya düştü. Adli tıp görevlileri, valizin içinden insana ait bir kafa, gövde, bacaklar ve kol ile muhtemelen cesedi parçalamakta kullanılan iki mutfak bıçağı ve valizin batmasını sağlaması için konulmuş taşlar buldu. Polis, parmak izi ve dövmesinden valizdekinin Santana olduğunu tespit etti. Daha sonra ele geçirdiği videodaki cesedin de Santana’ya ait olduğunu belirleyen polis, görüntüdeki kişiyle cinayette rol aldığını düşündüğü iki kişiyi arıyor. Brezilya’da çeteler tarafından işlenen bu tür vahşi cinayetler sıkça görülüyor.