Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

İngiltere’de cuma günü Windsor Kalesi’nde ölen Prens Philip, 74 senedir Kraliçe Elizabeth ile evliydi. Bu evliliğin son 68 senesi Elizabeth’in tahta çıkmasından sonraydı. Prens Philip, karısının kraliçeliği döneminde ABD’de 13 devlet başkanı gördü. Kraliçe Elizabeth, 1953’te tahta çıktığında ABD’de devlet başkanı Dwight Eisenhower’di. Prens Philip, Eisenhower’den sonra J. F. Kennedy, Johnson, Nixon, Ford, Carter, Reagan, George H.W., Clinton, Bush, Obama, Trump ve nihayet Biden dönemlerine şahit oldu. Prens Philip, bu başkanların, Trump ve Biden dışında hepsiyle görüştü. Philip, Joe Biden ile yeni başkan seçildiği için görüşemezken, 2019’da ülkeyi ziyaret eden Donald Trump’la da o sırada kraliyetteki görevlerinden emekli olduğu için görüşemedi. Biden ve Trump, halen hayatta olan diğer başkanlarla birlikte Prens Philip’in ardından taziye mesajı yayımladı.