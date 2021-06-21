Amerika donanmasının savaş provası 3.9'luk bir depreme neden oldu. BBC’nin haberine göre 18 bin 143 kilogram patlayıcı, USS Gerald R. Ford’un savaş koşullarına dayanma kabiliyetinin test edilmesi amacıyla yapılan kontrollerin bir parçası olarak, ABD’nin doğu kıyılarında yürütülen “Donanma Şok Denemeleri” (Full Ship Shock Trial) kapsamında patlatıldı.
3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ETKİSİ OLUŞTURDU
ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, patlamanın 3.9 büyüklüğünde deprem etkisi kaydedildi. Testlerin ardından USS Gerald R. Ford savaş gemisinin modernizasyon, bakım ve onarımının yapılması için havuza çekileceği ifade edildi. ABD Donanması, patlamanın geminin şok sertliğini ölçmek için yapıldığını açıkladı.
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ABD'nin savaş provası 3.9'luk depreme neden oldu
ABD Donanması, USS Gerald R. Ford uçak gemisinin savaş koşullarına dayanıklılığını test etmek için 18 bin 143 kilogram patlayıcı kullandı. Patlamanın 3.9 büyüklüğünde deprem etkisi oluşturduğu bildirildi.
Amerika donanmasının savaş provası 3.9'luk bir depreme neden oldu. BBC’nin haberine göre 18 bin 143 kilogram patlayıcı, USS Gerald R. Ford’un savaş koşullarına dayanma kabiliyetinin test edilmesi amacıyla yapılan kontrollerin bir parçası olarak, ABD’nin doğu kıyılarında yürütülen “Donanma Şok Denemeleri” (Full Ship Shock Trial) kapsamında patlatıldı.
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