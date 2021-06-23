Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bulaşıcı Hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci, ABD'de hızla yayılan koronavirüsün Delta varyantına ilişkin uyardı.

ÇOK DAHA BULAŞICI

Fauci, ilk kez Hindistan'da rastalanan Delta varyantının çok daha bulaşıcı olduğunu ve hastalığa yakalananların çok daha ağır atlattıklarını söyledi.

Dr. Fauci, Pfizer/BioNTech aşısı da dahil olmak üzere ABD'de izin verilen aşıların yeni varyantlara karşı etkili olduğunu belirtti.

Delta varyantı ABD’de ortaya çıkan vakaların yüzde 20’sini oluşturuyor.

Varyant kaynaklı vakalar ise her hafta ikiye katlanıyor.

AŞILAMA HEDEFİNE ULAŞILAMAYACAK

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, 30 yaş üstü bireylerin yüzde 70'inden fazlasının aşı olduğu, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'ne kadar ise 27 yaş üstünde bulunup aşı yaptıranların oranının yüzde 70'e ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

Gençlerin aşı yaptırmaya daha az istekli olduğuna işaret edilen açıklamada, 18-24 yaş aralığında aşılanma oranının yüzde 47 olduğu bildirildi.

Biden'ın "4 Temmuz Bağımsızlık Günü'ne kadar 18 yaş üzeri yetişkinlerin yüzde 70'inin aşılanması" hedefine ulaşılmasının şu anda mümkün olmadığı ifade edilen açıklamada, bu durumun Beyaz Saray'ın aşı çalışmaları için engel teşkil etmediği belirtildi.

Prof. Dr. Özkaya: Aşı, delta varyantından koruyor Koronavirüsle mücadeleye dünya çapında devam edilirken bir yandan ortaya çıkan yeni varyantlar kafaları karıştırıyor. Hindistan’da tespit edilen ’delta’ varyantıyla ilgili Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya aşı olarak, delta varyantından da korunmanın mümkün olduğunu söyledi.

'Delta varyantı' gençlerde hafif geçiyor Hindistan'da ortaya çıkan 'Delta varyantı' gençlerde daha hafif geçiyor.