Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Deneklere üzerinde belirgin bir koku bulunan kart verildi ve elektronik ortamda “muz, yaban mersini, çiçek, üzüm, limon, nane, belli değil ve koku yok” şeklindeki 8 seçenekten birini seçmeleri istendi.

Yanlış seçim, koronavirüsün en ayırt edici belirtilerinden koku kaybına işaret ediyor.

Daha sonra PCR testiyle Covid-19 teşhisi konulan 16 kişiden 12’si koku testinden geçemedi. Negatif sonuçta doğruluk oranı ise yüzde 95,2 çıktı. Yani, koku testi dörtte bir yanlış negatif sonuç verebiliyor ama hemen hemen hiç yanlış pozitif sonuç çıkmıyor. California, San Diego ve Southern Methodist üniversitelerindeki bilim adamları, geliştirdikleri testin çok hızlı sonuç verdiğini ve çok ucuz olduğunu, okullar ve iş yerlerinde yaygın bir şekilde kullanılabileceğini ifade ettiler.

Irak’taki Kovid-19 hastanesinde çıkan yangında ölü sayısı 92’ye yükseldi Irak’taki Kovid-19 hastanesinde çıkan yangında ölü sayısının 28 artarak 92’ye yükseldiği bildirildi

İşte aşılananlarda en yaygın görülen Kovid-19 semptomlar! İngiltere'de yürütülen bir araştırmada, aşılama sonrası koronavirüse yakalanılması halinde en yaygın görülen 5 semptom belirlendi.