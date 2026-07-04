Kars'ta Arif Karadağ isimli vatandaş, çöpte yiyecek arayan anne boz ayı ve iki yavrusunu görüntüledi. Ayıları izlerken türkü söyleyen Karadağ'ın o anları sosyal medyada gündem oldu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çöp konteynerlerine gelen anne ayı ve iki yavrusu, çevrede bulunan sokak köpeklerine aldırış etmeden yiyecek aramaya başladı.

Karsta çöpte yemek arayan ayı ve yavrularına türkü söyledi! O anlar sosyal medyada gündem oldu

O sırada bölgede bulunan Arif Karadağ isimli vatandaş, cep telefonu kamerasıyla ayı ailesini görüntüledi. Anne ayı ve yavrularını izleyen vatandaş, "Oğul balası var, balası var, uçan kuşun balası" türküsünü söyleyince ortaya tebessüm ettiren anlar çıktı. Türkü eşliğinde konteynerde yiyecek aramayı sürdüren ayı ailesinin sakin tavırları dikkat çekerken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medya kullanıcıları görüntülere "Ayılar da türkü dinledi", "Doğayla iç içe yaşamın en güzel hali" ve "Sarıkamış'tan yine unutulmayacak anlar" gibi yorumlar yaptı.

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