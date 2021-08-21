Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İklim krizi etkisini son olarak Grönland'da gösterdi. ABD Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, Grönland'da 14 Ağustos'ta buz tabakasının 3216 metrelik zirvesine birkaç saat boyunca yağmur yağdı. Bu yağmurun, sıcaklığın donma noktasının altına nadiren indiği bölgede görülen ilk yağmur olduğu vurgulandı.

"ALARM ZİLLERİNDEN BİRİ"

ABD Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi'nden Twila Moon bu durumun "artan sel, yangın ve diğer durumların yanı sıra sera gazı emisyonlarını azaltma ihtiyacına işaret eden birçok alarm zilinden biri" olduğunu söyledi.

Bilim adamı Ted Scambos ise bunun eşi benzeri görülmemiş bir durum olduğunu belirterek, "Binlerce yıldır görülmeyen eşikleri geçiyoruz ve açıkçası bu, yaptığımız şeyi havaya göre ayarlayana kadar değişmeyecek" ifadelerini kullandı.

Grönland Temmuz ayında büyük çaplı bir erime kaydederken, 2021'in yaygın erimenin görüldüğü 4 yıldan biri olduğu ifade edildi.

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