Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’yi vurması beklenen Henri Kasırgası, ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC), tarafından açıklanan bilgiye göre; tropikal bir fırtınaya dönüşerek Rhode Island eyaletine ulaştı.

ŞİDDETİ KATEGORİ 1'E YÜKSELDİ

Atlantik Okyanusu’nda oluşan Henri Kasırgası’nın şiddetinin Kategori 1’e yükseldiğini ve saatte 120 kilometre hızla ABD'nin doğu kıyılarına doğru ilerlediğini duyurmuştu. NHC, Henri Kasırgasının tropikal fırtına seviyesine gerilediğini ve Rhode Island eyaletine ulaştığını belirtti.

Henri'ye saatte 112 kilometre hıza ulaşan rüzgar, şiddetli yağış ve denizdeki yüksek dalgalar eşlik ediyor. Şu ana kadar fırtına ve dalgalar sebebiyle bazı evlerde hasar oluştuğu bildirildi. Rhode Island’da eyaletin büyük bir kısmını birbirine bağlayan birkaç büyük köprü geçici olarak kapatılırken, sahil yolları kullanılamaz hale geldi.

YETKİLİLERDEN UYARI

Yetkililer, ülkenin kuzeydoğu bölgesi New England’ın güneyinde ve New York eyaletinde yaşayan milyonlarca kişiye, sel, ağaç devrilmesi ve uzun süreli elektrik kesintileri konusunda uyardı.

Tropikal fırtına daha çok şiddetli rüzgar şeklinde etkisini gösterse de uzmanlar, asıl büyük tehlikenin fırtına sebebiyle okyanusta oluşan dev dalgalar ve daha fazla yağış alması beklenen iç kesimlerde su baskınları olacağını belirtti.

84 BİN HANE ELEKTRİKSİZ KALDI

Henri Tropikal Fırtınasının Rhode Island’da 74 bin ve Connecticut’ta da 20 bin haneyi elektriksiz bıraktığı belirtildi.

YÜZLERCE UÇUŞ İPTAL

Bölgedeki büyük havaalanları fırtına yaklaşırken hala açık olsa da bugün yüzlerce uçuş iptal edildi. New York ve çevresindeki demir yolu ulaşımı da askıya alındı.

Kanada’nın güneydoğusunu kasırga vurdu Kanada’nın Ontario eyaletinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kasırga nedeniyle çok sayıda kişi yerinden olurken, 8 kişi yaralandı.

Florida Elsa tropik kasırgasına hazırlanıyor Florida kuzey körfez kıyısına yaklaşan Atlas Okyanusu'nda oluşan 2021'nin ilk tropik kasırgası Elsa'ya hazırlanıyor.

Çekya'yı kasırga vurdu: 150 yaralı Çekya’nın Güney Moravya Bölgesi kasırga nedeniyle yerle bir oldu. Bölgeden geçen Türk firmasına ait tır devrilirken, şoförü ameliyata alındı. Hodonin’de bulunan Türk Şehitliği'nin durumu hakkında ise bilgi alınamıyor.

BİDEN BÖLGEDE ACİL DURUM İLAN ETTİ

Şu anda Rhode Island’da bulunan tropikal fırtına, 200 kilometre yarıçapında etkili olan ve yer yer saatte 112 kilometre hızla esen rüzgar ile birlikte kuzeybatıya doğru saatte 14 kilometre hızla ilerliyor. Fırtınaya eşlik eden yoğun yağış sebebiyle Connecticut ve Massachusetts’in bazı kısımlarında sel bekleniyor.

Öte yandan Başkan Joe Biden, bölgede acil durum ilan ederek, federal hükümetin afet bölgesine maddi destek vereceğini duyurdu.