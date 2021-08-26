Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD, İngiltere, Yeni Zelanda ve Avustralya Kabil Havalimanı'nda yüksek bir terör saldırısı tehdidi olduğunu belirterek vatandaşlarını bölgeden uzak durmaları konusunda uyarmıştı.

Uyarının nedenine ilişkin net bir açıklama yapılmadı, ancak İngiltere Savunma Bakanlığı, daha önce DAEŞ’e bağlı bir grup olan DAEŞ-Horasan grubunun intihar saldırısı yapma ihtimali olduğunu bildirmişti.

ABD'li yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı giriş kapısında meydana gelen patlamanın ilk bilgilere göre intihar saldırısı olduğu belirtildi.

TALİBAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Taliban, Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’ndaki patlamada aralarında çocukların da bulunduğu 13 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda Taliban üyesinin de yaralandığını bildirdi.

MSB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

MSB:"Kabil Havaalanı dışında iki patlama olmuştur. Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur." dedi.

Ayrıntılar geliyor...