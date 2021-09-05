Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Madagaskar'ın yerel basınında çıkan haberlere göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin iç kesimlerinde yer alan Itasy bölgesinde 25-30 Ağustos'ta akciğer vebası görülen 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, hastalığın 4 kişide öldükten sonra tespit edildiği, bu durumun salgın ihtimalini güçlendirdiği kaydedildi.

Halihazırda 25 kişide hastalığa rastlandığı ve vakaların görüldüğü Arivonimamo ilçesinin karantinaya alındığı belirtildi.

Madagaskar'da 2017'de patlak veren akciğer vebası salgınında 2 binden fazla kişi hastalığa yakalanmış ve 202 kişi yaşamını yitirmişti.

VEBANIN EN ÖLDÜRÜCÜ TÜRÜ

Pnömonik veba olarak da bilinen akciğer vebası, vebanın en öldürücü ve en az görülen türü olarak biliniyor.

Hastalık, veba bakterisi "yersinia pestisin" akciğere tutunarak zatürreye sebep olmasıyla gelişiyor.

Akciğer vebası, solunum yoluyla etrafa yayılan damlacıklarla insandan insana bulaşıyor.

Ateş, öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı, kanlı ve mukuslu balgam, solunum yetmezliği gibi belirtiler gösteren hastalık, tedavi edilmezse birkaç gün içinde ölüme neden oluyor.