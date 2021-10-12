Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Kanada’daki Ottawa Üniversitesi Kalp Enstitüsündeki araştırmacılar tarafından yürütülen ve İlk defa MedRxiv’de yayımlanan çalışmada Covid-19 aşılarının kalp iltihabına sebep olduğu söylendi. Ancak yanlış bir hesaplamanın kalp rahatsızlığı riskini abarttığının belirlenmesi üzerine çalışma, üniversite tarafından geri çekildi.

Covid-19 aşısının kullanım için güvenli olmadığı fikrini desteklemek için aşı karşıtlarınca yaygın olarak kullanılan çalışma ile ilgili üniversite özür yayınladı. Çalışmada koronavirüs aşısı yapılan bin kişiden birinin miyokardit olabileceği belirtiliyordu.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi aşı yaptırmanın önemini vurgulamayı sürdürüyor.

Aşı karşıtı paylaşımlar yapan öğretim üyesi koronadan öldü Sosyal medyada aşı karşıtı paylaşımlar yaptığı öğrenilen öğretim görevlisi koronadan öldü.

Rusya hakkında şok aşı iddiası: Gizli bilgileri çaldılar İngiltere'de Rus ajanların AstraZeneca aşısıyla ilgili çok gizli bilgileri çalarak, Rus koronavirüs aşısı Sputnik V'yi geliştirdikleri iddia edildi.

Delta varyantı gençleri vurdu: Yoğun bakımda yaş ortalaması düştü Delta varyantının en çok gençleri hedef aldığını belirten uzmanlar, yoğun bakımda yatan ağır hastaların yaş ortalamasının da 25-35 aralığına kadar düştüğünü açıkladı.