Türkiye Gazetesi

Osman Sağırlı

Yunanistan'ın 11 milyonluk nüfusunun yaklaşık %63'ü tam aşılı. Son haftalarda aşı randevuları artarken, sağlık bakanlığı verilerine göre aşı yaptırmayan 60 yaş üstü 520.000 kişi bulunuyor. Başbakan Kyriakos Miçotakis, kabine toplantısında yaptığı açıklamada "Çabalarımızı vatandaşlarımızın korunmasına odaklıyoruz. Aşılanmamış 60 yaş üstü Yunanlılar, 16 Ocak'a kadar ilk dozları için randevu almalı, yoksa her ay 100 avro idari para cezası ile karşı karşıya kalacaklar” dedi.

Prof. Dr. Tufak Tükek de pozitif çıktı: Aşı olduk, virüsü nezle gibi atlattık Eşi ve oğluyla birlikte koronavirüse yakalanan Prof. Dr. Tufan Tükek, aşılı oldukları için süreci hafif geçirdiklerini ve endişeye kapılmadıklarını söyledi.

Aşı karşıtı adamın son sözleri "Keşke aşı olsaydım" oldu Covid-19'dan hayatını kaybeden aşı karşıtı adamın son sözleri "Keşke aşı olsaydım" oldu.

Singapur'dan Covid-19 kararı: Aşı olmayana tedavi paralı Singapur'da vaka sayıları artmaya devam edince hükûmet, aşı olmamayı seçenlerin Covid-19 kaynaklı tıbbi faturalarını artık ödemeyeceğini açıkladı.