Türkiye Gazetesi

ABD, İngiltere ile Çin'deki bazı üniversite ve bilim adamlarının ortak çalışması küresel ısınmanın etkilerini bir kere daha gözler önüne serdi. Çalışmaya göre sera gazlarının da etkisiyle 2021'de okyanus sıcaklıkları rekor düzeyde arttı. Korkutan raporda "1958'den bu yana okyanusların ısısı sabit bir hızla yükseldi, 1990'lardan sonra keskin bir şekilde ivme kazandı ve son 6 yıldır ise her yıl rekor kırdı" ifadeleri yer aldı.

"CİDDİ SONUÇLAR ORTAYA ÇIKARIYOR"

Raporun baş yazarı ve Çin Bilimler Akademisi Atmosferik Fizik Enstitüsü Profesörü Lijing Cheng "Küresel ısınmanın aslında okyanus ısınması olduğunu ve ciddi sonuçları ortaya çıkardığını vurgulamak istiyoruz. Okyanus ısınması, rekorları kırmaya devam ediyor" dedi.

"SEBEBİ: İNSANLAR"

Çalışmada yer alan ABD'nin Colorado Ulusal Atmosfer Araştırmaları Merkezi iklim bilimcisi Kevin Trenberth ise okyanuslardaki ısı artışının "insan kaynaklı iklim değişikliğinin birincil göstergesi" olduğuna dikkati çekti.

SERA GAZLARI DENGEYİ BOZUYOR

Araştırmacılar, fosil yakıtlardan kaynaklanan sera gazı emisyonlarının, gezegenin atmosferinde ısıyı hapsederek enerji dengesizliği oluşturduğuna ve okyanusların aşırı ısının yüzde 90'ını emdiği gerçeğine işaret etti.

"KASIRGALARA YOL AÇIYOR"

Ağustos 2021'de, Atlas Okyanusu'ndaki ani hava değişikliklerinden kaynaklanan İda Kasırgası, ABD'nin Louisiana ve Mississippi eyaletlerinde büyük tahribat oluşturduktan sonra kuzeye yönelerek, New York ve New Jersey eyaletlerinde de ölümcül su baskınlarına neden olmuştu.

Dikkat çeken araştırma: Küresel ısınma, böbrek taşı riskini artırıyor ABD'de yapılan bir çalışmanın sonuçları dikkat çekti. Yapılan araştırmada uzmanlar, iklim krizi nedeniyle yükselen sıcaklıkların, böbrek taşı görülen hasta sayısında artışa sebep olacağını tespit etti.

Uzmanlar uyarıyor: Küresel ısınma, şiddetini giderek arttıracak Türkiye’de iki gündür etki- li olan lodosun sebebi uzmanlara göre küresel ısınma... Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır, sel, fırtına ve şiddetli yağışların daha sık görülebileceğini söylüyor.