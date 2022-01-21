Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Rusya’nın 100 bin askerle birlikte silah ve cephane sevkiyatını sürdürdüğü Ukrayna’da muhtemel savaş durumunda büyük çaplı kimyasal saldırıların yaşanacağı korkusu hâkim. Ukrayna’da yaşayan eski Azerbaycan Ordusu Generallerinden Fehmin Haciyev, Çernobil felaketini hatırlattı ve “Rusya, Birinci Karabağ Savaşında Ermenilerle, Suriye’de ise Esad’la birlikte kimyasal silah kullandı. Savaş çıkması durumunda Ukrayna ve bölge ülkelerini bekleyen ciddi bir kimyasal tehdit ve tehlike var” dedi. Ukrayna makamları, Rusya’nın bölgeye nükleer başlıklı füzeler yanında kimyasal silahlar taşıdığı iddiasında bulundu. Rusya güdümlü Donbasta’ki ayrılıkçılar ise Ukrayna’nın kimyasal saldırı hazırlığı yaptığını öne sürdü.

RUSYA, 7 NOKTA BELİRLEDİ

Rus ordusu Ukrayna savaşı kapsamında yedi ana saldırı noktası belirledi. Karadeniz’de konuşlanan Rus savaş gemilerine ek olarak, Belarus, Donbas, Kırım ve Moldova-Gagavuz, Rostov Oblastı Rus güçlerinin ana saldırı üsleri olacak. Bu hazırlıklar ve çıkacak savaşın seyrine ilişkin sorularımızı cevaplandıran General Haciyev, Rusya’nın bu savaşta sonuç alabilmesi için en az iki milyon askeri bölgeye taşıması gerektiğini ifade etti ve şunları söyledi: Rusya ilk planda belirlediği bütün stratejik noktaları denizden ve karadan fırlattığı füzelerle vurabilir. Buna hava operasyonları ile uçakları da dâhil edecektir. Ancak sonuç alması ve sahayı kontrol etmesi için en az iki milyon kişilik bir güce ihtiyacı var. Savaşın bir matematiği olduğu unutulmamalı. Ukrayna büyük bir coğrafya ve direniş başladığında her şey değişir. Rusya’nın mevcut siyasi, ekonomik gücü böyle bir gücü sevk ve idare etmekten uzak.

MOSKOVA’NIN GERÇEK KORKUSU

Ukrayna’nın etrafı NATO üyesi ülkelerle çevrili. Rusya böyle bir savaşı başlattığında çok farklı bir tablo ile karşılaşacak. Putin’in esas hedefi Ukrayna’yı coğrafi anlamda işgal değil. Bütün bu savaş hazırlığı ve tehditlerin hedefinde Kiev’de kendisine yakın bir yönetim modeli oluşturma isteği var. Ukrayna’nın demokratik ve güçlü bir devlet olmasının dolaylı ya da doğrudan işgal ettiği ülkelere ilham vermesinden korkuyor. Rusya bu savaşı başlatırsa çok kan dökülür ve yaşananlar tüm bölgeyi derinden etkiler. Rus nüfusunun yüzde 35’ini Müslümanlar oluşturuyor. Ayrıca Rusya’nın en büyük eyaletlerinden Habarovski’de yaşayanların tamamına yakını Ukraynalı.

KIRIM ÖRNEĞİ TEKRARLANMAZ

Rusya’nın Kırım işgaline kayıtsız kalanlar işin Ukrayna’ya uzanması sonrası Putin’in Avrupa’ya yürüme planını çok açık ve net olarak gördü. Ukrayna’dan sonra başta Estonya, Macaristan, Bulgaristan, Polonya, Letonya, Moldova olmak üzere tüm Doğu Avrupa için tehlikeli süreç başlayacak. Bunu sebeple yeni bir Kırım örneği tekrar etmeyecek. Putin bunu bildiği için NATO içerisinde çatlak oluşturmaya çalıştı ancak bunu beceremedi. Elbette yaptığı bunca yığınak sessiz sedasız dağıtılmayacak. Ancak büyük çaplı bir savaşı Rus ekonomisi ve iç dengeler açısından sürdüremez. Israr ederse Afganistan işgalinden çok daha ağır bir tablo ortaya çıkar ve çöker.

Ukrayna’nın 1994 yılında varılan anlaşma gereği bütün nükleer silah ve kimyasal gücünü Rusya’ya teslim ettiğini kaydeden Haciyev “Putin yönetimi elbette açıktan kimyasal kullanın emri veremez. Ancak sahibi ve nereden geldiği bilinmeyen füzeler ve sabotaj yöntemleri ile bütün bölge vurulabilir. Sadece Ukrayna değil; bütün bölge ülkelerini bu açıdan büyük bir tehlike bekliyor” uyarısında bulundu.

SAVAŞ MENZİLİNE GİRİLDİ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında çalışan akademisyen Prof. Dr. Mehmet Akif Okur gazetemize yaptığı değerlendirmede tarafların savaş menziline girdiği tespitinde bulundu. Prof. Okur “Batı ittifakının özellikle Fransa ve Almanya’nın ikircikli tavrı Putin’i cesaretlendiriyor. Ancak Moskova’nın silahları ateşlemesi durumunda Ukrayna’nın silahlandırılması süreci de ivme kazanacak. Putin’in en büyük korkusu Ukrayna ve çevresinde konuşlandırılabilecek menzili Rusya derinliklerine erişebilen füzeler vb. askerî sistemlerdi. Savaş ve Ukrayna’nın parçalanması durumunda bu ihtimal Rusya kontrolü dışında kalacak coğrafyada gerçeğe dönüşecektir” dedi.

Rusya-Ukrayna sınır hattında gergin bekleyiş Rusya, Ukrayna sınırına asker yığmaya devam ederken ABD Başkanı Biden “Ukrayna’ya saldırmanın sonucu ağır olur” diyerek Moskova’yı uyardı. ABD Dışişleri Bakanı Blinken bugün Cenevre’de Rus meslektaşı ile kritik bir görüşme gerçekleştirecek

Erdoğan’dan, Rusya-Ukrayna geriliminde ‘arabuluculuk’ sinyali Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısında yöneltilen Rusya-Ukrayna krizine yönelik soruyu, yaşananları doğru bulmadıklarını söyleyerek cevaplandırıp, iki ülke arasında arabuluculuk yapacaklarına dair sinyal verdi.