Türkiye Gazetesi

Meksika'da faaliyet gösteren Jalisco Yeni Jenerasyon Karteli (CJNG), Sinaloa Karteli, Los Zetas ve Körfez Karteli gibi suç örgütlerinin "Fentanil" adlı uyuşturucunun üretilmesinde kullanılan hammaddeleri internet üzerinden bazı Çinli şirketlerden tedarik ettikleri belirlendi.

Çinli şirketler ayrıca, Meksika'daki müşterileri ile kolayca iletişime geçmek için WhatsApp ve Skype hesaplarını kullandığı ortaya çıktı.

ABD, 4 ÇİNLİ ŞİRKETE YAPTIRIM UYGULAMIŞTI

ABD Adalet Bakanlığı, Fentanil’in hammaddesini üreten, pazarlayan ve dağıtımını üstlenen bu şirketlerin, uluslararası Fentanil kaçakçılığına dahil olduklarını açıkladı. ABD hükümeti, Aralık 2021’de uyuşturucu hammaddelerini internet üzerinden tedarik etme suçundan dolayı 4 Çinli şirkete yaptırım uygulamıştı. Ancak aynı faaliyetleri gösteren 64 ayrı şirketin daha bulunduğu belirtiliyor.

ABD’de Nisan 2020 ile Nisan 2021 arasında yaklaşık 100 bin kişinin ölümüne neden olan Fentanil, ABD ve Meksika’da uyuşturucu maddeler arasında en büyük tehdit olarak görülüyor.

Kolombiya'da ünlü uyuşturucu karteli lideri 'Otoniel' yakalandı Kolombiya'nın azılı suçlularından, uyuşturucu karteli lideri yakalandı Otoniel lakaplı Dairo Antonio Usuga, asker ve polisin ortak operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

Kolombiyalı karteller sahada çatıştı: Teknik direktörle yan hakem öldü Kolombiya'da Realengo ve Villa del Mar kartellerinin sokakta başlayan çatışması, futbol sahasına kadar sıçradı. Sahada kan gövdeyi götürdü.

Meksika'da vahşi infaz: Kartel, rakip çete mensubu 20 kişiyi öldürdü Suç oranlarının ve çeteleşmenin çok olduğu Meksika'da, 20 kişinin sorgulanıp infaz edildiği video kan dondurdu.