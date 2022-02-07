Türkiye Gazetesi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüste, Omicron varyantı ile vaka sayıları yeniden artışa geçti. Birçok ülke önlem alıp vaka sayısındaki artışın önüne geçmeyi hedeflerken, İran alınacak yeni tedbirleri açıkladı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, İran Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu Sözcüsü Abbas Şirujen, yeni önlemler kapsamında kapalı alanlardaki toplantı ve törenlerin 90 dakikayla sınırlandırıldığını söyledi. Şirujen, "Kurumsal toplantılarda en fazla 30 kişi, dini ve kültürel toplantılarda ise alanın yüzde 20'sinin dolu olması kuralı getirildi" dedi.

UÇAK SEFERLERİNDE KAPASİTE SINIRLAMASI

Sivil uçak seferlerinin yüzde 60 kapasiteyle yapılacağını belirten Şirujen, camilerde itikafa girenlere de en az 3 doz aşı şartı getirildiğini aktardı.

Yeni tedbirlerin iki hafta sürmesinin planlandığını kaydeden İranlı yetkili, Covid-19'la mücadelede kapalı alanlarda maske zorunluluğuna uymanın da önemini vurguladı.

İran Sağlık Bakanı Behram Aynullahi, 27 Ocak'ta yaptığı açıklamada, artan Covid-19 vakalarıyla ülkede salgının 6. dalgasına girildiğini belirtmişti. Sağlık Bakanlığının verilerine ülkede bugüne kadar Covid-19 nedeniyle 132 bin 934 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı ise 6 milyon 619 bin 85'e ulaştı.

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