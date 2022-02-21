Türkiye Gazetesi

İngiltere'nin Cumbria bölgesinde yaşayan Ali Vaughan’ın evde beslediği hayvan bir koç. Lakin çok özel koyun türünden bir koç. Kökeni İsviçre’ye dayanan Valais Blacknose (Karaburun) cinsi koyunlar uzun, yumuşak tüyleri ve küçük siyah yüzleriyle dünyanın en sevimli hayvanları arasında gösteriliyor.



Kökeni İsviçre’ye dayanan Valais Blacknose (Karaburun) cinsi koyunlar uzun, yumuşak tüyleri ve küçük siyah yüzleriyle dünyanın en sevimli hayvanları arasında gösteriliyor.

Bu özel koyunların tanesi 10.000 sterline (185.000 TL) satılıyor. Bu cins koyunlar İngiltere’ye 8 sene önce getirildi ve kısa sürede çoğu kişi tarafından evde beslenmeye başladı. Vaughan, “Marley’i kuzuyken gördüm ve o andan itibaren ona vuruldum. Onu 18 ay önce ölen labradorumuz Jess'i sevdiğimden daha çok seviyorum. O harika bir köpekti ama Marley çok daha iyi davranıyor. Yürüyüşe çıktığımızda sözümden hiç çıkmıyor, söylediğim her şeyi anlıyor gibi görünüyor. Sevilmekten de çok hoşlanıyor” dedi. Ülkede Liberty May (24) ve Mari Wilson da evinde bu cins koyun besleyenlerden.

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