Türkiye Gazetesi

İngiltere'nin başkenti Londra'da apartman sakinleri, Ekim 2019’da Peckham’daki daireden çok kötü kokular geldiğini söyleyerek durumu yetkililere bildirdi fakat kimse ilgilenmedi. Zamanla kötü koku azalınca apartman sakinleri normal hayatlarına devam etti.

Apartman sakinlerinin, dairenin posta kutusunda aşırı derecede posta birikmesi üzerine tekrar polise müracaat etti. Bu kez eve giren polisler, karşılaştıkları manzarayla şok oldular.

İSKELETLE KARŞILAŞTILAR

Eve giren polisler iki sene önce ölen 61 yaşındaki kadının iskeletleşmiş cesediyle karşılaştılar. Kadının kimliği açıklanmazken, ölen kadının komşusu, “Kapıyı kırarak içeri girdiler, polis bana cesedin neredeyse iskelet gibi olduğunu söyledi” dedi.

DOĞAL YOLLARLA ÖLDÜĞÜ DÜŞÜNÜLÜYOR

Ceset kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi için adli morga gönderildi. Polis olayda şüpheli bir durum olmadığını, kadının doğal yollarla öldüğünün düşünüldüğünü belirtti.

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