Rusya-Ukrayna savaşında bir hafta geride kaldı. Rusya 200 binden fazla askeriyle Ukrayna’ya saldırırken, Ukrayna ise bu işgale karşı en iyi şekilde direnç gösteriyor. Savaş başlangıcında savunma stratejisi ile ilerleyeceğini söyleyen Ukrayna, şiddetin artmasıyla birlikte kararında değişikliğe gitti. Saldırıya saldırı ile cevap verileceğin açıklanmasının ardından, savaşta nasıl bir tablonun ortaya çıkacağı endişeleri sürüyor. Savaşın gidişatına ilişkin gelişmeleri tüm dünya takip etmeye devam ederken, ABD ise bu takibi alanında en iyi olan casus uçağı ile yakından gerçekleştiriyor.

ABD’NİN CASUS UÇAĞI SAVAŞTAN GÖRÜNTÜ TOPLUYOR

Rusya ile zorlu bir savaş içerisinde olan Ukrayna, Türkiye’nin İHA ve SİHA’larından yararlanıyor. Bu kapsamda Ukrayna Hükümeti, Bayraktar TB2’nin çok başarılı bir performans sergilediğini açıkladı. Ancak savaştan bağımsız olarak havada gezerek veri toplayan casus bir uçak var. Bu, ABD’nin milyon dolar değerindeki Global Hawk isimli insansız hava aracı. Alanında en iyi özelliklere sahip olan RQ-4 Global Hawk, Rusya’nın işgalini takip eden casus uçaklardan biri.

Amerikan ordusunun, üst düzey donanımlara sahip Global Hawk İHA’sı bir süredir çeşitli bölgelerden Ukrayna’yı takip ediyor. Başka bir helikopteriyle Bulgaristan’dan görüntü toplayan ABD, Global Hawk ile karadeniz semalarından Ukrayna’yı takip ederken görüldü. Flightrider’ın tespit ettiği İHA’nın, kimliği açık gezmesi ise kafalarda soru işaretleri oluşturdu.



Türkiye Gazetesi editörlerinden Okan Güleş ise, bu durumu çektiği video ile aktardı. Sizler de Global Hawk ile ilgili merak edilenlere aşağıdaki videodan göz atabilirsiniz.

GLOBAL HAWK FORTE 11 ÖZELLİKLERİ

Mürettebat: 0

Uzunluk: 44 ft 5 in (13,54 m)

Kanat genişliği: 116 ft 2 in (35,41 m)

Yükseklik: 15 ft 2 in (4,62 m)

Boş ağırlık: 8.490 lb (3.851 kg)

Dolu ağırlık: 22.900 lb (10.387 kg)

Motor 1 × Allison Rolls-Royce AE3007H turbofan engine, 7,050 lbf (31.4 kN) thrust

Performans

Azami hız: 497.1 mph (800.0 km/h; 432.0 kn)

Seyir hızı: 404 mph (351 kn; 650 km/h)

Menzil: 15.525 mi (13.491 nmi; 24.985 km)

Görev süresi: 36 saat

Seyir yüksekliği: 65.000 ft (19.812 m)

En genç vekil silahlanıp sokağa indi: Bayraktar TB2 bizim için bir şans Rusya'nın saldırısı altında olan Ukrayna'da ülkenin en genç milletvekili olan 26 yaşındaki Sviatoslav Yuraş, başkent Kiev'i savunmak için silahlanıp sokağa indi. Ellerinde Bayraktar TB 2 olduğunu ifade eden Yuraş, "Dünyanın en büyük ordusuna karşı bir şansımız olması için tam olarak ihtiyacımız olan şey bu" dedi.

Ukrayna Bayraktar TB2’lerle Rusya’nın konvoyunu böyle vurdu! Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları 4. günde de devam ederken Türk SİHA’larının Rus ordusuna bağlı askeri araç konvoyunu nokta atışı yaparak vurduğu anlar sosyal medyada gündem oldu.

Ukrayna paylaştı: Bayraktar SİHA'ları Rus konvoyunu vurdu! Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, 'Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin Bayraktar TB2 SİHA’larıyla Kherson şehrine giren Rus konvoyu etkisiz hale getirdiğini' duyurarak bölgede kaydedilen görüntüleri yayınladı.