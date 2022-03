Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya işgali sekizinci gününde devam ederken barış müzakeresi görüşmelerinin ikinicisi bugün saat 15.00’da Belarus sınırında Brest'te gerçekleşecek. Müzakere görüşmeleri öncesi Zelenski, Rusya’ya meydan okuyan açıklamalarda bulundu.



Ukrayna lideri Zelenski, açıklamasında "Savunmamızın tüm hatları güvende. Ruslar bunalımda. Odessa şehrimizi yok etmek istiyorlar, ancak Karadeniz'in sadece dibini görecekler" dedi.

Tüm dünyanın gözü ikinci müzakereye çevrilmişken, toplantı öncesi Ukrayna lideri Zelenski'den yeni bir açıklama geldi. Putin'e meydan okuyan Zelenski, "Savunmamızın tüm hatları güvende. Ruslar bunalımda. Odessa şehrimizi yok etmek istiyorlar, ancak Karadeniz'in sadece dibini görecekler. Vurulan her sokağı, her evi yeniden inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Zelenski, tüm dünyadan destek gördüklerini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Dost ülkelerinde bize yardımlar geliyor. Herkes bizden destek alacak. Engelli maaşlarını da yükselteceğiz. Ukrayna silah desteği almaya devam ediyor, destek büyüyor. Yurt dışından 16 binden fazla gönüllü asker destek için geliyor."

Rusya'nın taktik değiştirdiğini söyleyen Zelenski, "İşgalciler taktik değiştirmek zorunda kaldılar: Şehirlere sadece roket atıyorlar, topraklarımızda önemli bir şey yapamadıklarının bir itirafıdır bu. Tüm katedrallerimizi ve kiliselerimizi yok etseniz bile Allah'a, Ukrayna'ya ve insanlara olan inancımızı yok etmeyeceksiniz. Her evi, her sokağı ve her şehri restore edeceğiz. Devletimize ve her Ukraynalılara yaptığınızın hesabımı bize vereceksiniz." dedi.

