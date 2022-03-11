Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat'ta verdiği askeri harekat emriyle Ukrayna topraklarına yönelen Rus askerlerinin işgal girişimi sürüyor. Bölgede saldırılar sürerken, dikkat çeken haberler de gelmeye devam ediyor. Ukrayna’nın savunma sanayi firmalarının çatı yönetim kuruluşu UKROBORONPROM, Rus askerlerine çağrıda bulundu.

UÇAĞI GETİR, 1 MİLYON DOLARI AL

UKROBORONPROM, hazırladığı video klip ile Rus askerlerine çağrıda bulunarak, çalışır durumdaki savaş uçağını Ukrayna’ya teslim edenlere 1 milyon dolar para ödülü verileceğini açıkladı. Klipte, çalışır durumda olan savaş uçağını teslim eden Rus askerine 1 milyon dolar, helikopter teslim edene ise 500 bin dolar para ödülü verileceği duyuruldu.

Söz konusu video klibin ardından Rus askerlerinin savaş uçaklarını ya da helikopterleri teslim edip etmeyeceği merak konusu oldu.

Rusya'nın işgal girişiminin Ukrayna'ya maliyeti 100 milyar dolar Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Ekonomi Danışmanı Oleg Ustenko, Rusya ile savaş nedeniyle 100 milyar dolar değerinde kayıplarının olduğunu bildirdi.

Rusya ordusu Ukrayna’nın doğalgaz boru hattını vurdu Rus ordusu Ukrayna'daki stratejik noktaları hedef almaya devam ediyor. Son olarak Svitlodarsk’da bulunan bir doğalgaz boru hattını vurdular.