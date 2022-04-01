Türkiye Gazetesi

Sringam, hastanedeki operasyon sonrasında balıktan kurtuldu. Gencin sağlık durumu iyi. Sığ sularda yaşayan zarganalar zaman zaman su yüzüne de sıçrıyorlar. 2020'de Endonezya'da Sulawesi'deki evinin yakınında balık tutarken bir zargana sudan sıçrayıp 16 yaşındaki Muhammed Idul’un boynunun bir tarafından girip diğer tarafından çıkmıştı.

Muhammed de hastanedeki operasyon sonrasında sağlığına kavuştu.

BİR ÇOCUK GÖZÜNE ZARGANA SAPLANMASI SONUCU ÖLMÜŞTÜ

1977'de Hawaii'de 10 yaşında bir çocuk, babasıyla balık avlarken gözüne zargana saplanması sonucu öldü. 2007'de de 16 yaşındaki Vietnamlı bir çocuk benzer şekilde hayatını kaybetti.

Köpek balığı zannettiler, zargana azmanı çıktı Muğla’nın Bodrum ilçesinde denizde gördükleri canlıyı köpek balığı zanneden vatandaşlar büyük şok yaşadı. Bölgedeki balıkçılar zargana azmanı olduğunu söyleyince vatandaşlar rahat bir nefes aldı.