Türkiye Gazetesi

Ukrayna’nın başkenti Kiev'deki Podilskyi Bölge Mahkemesi, Avusturya'da bulunan Ukrayna Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Oleksandr Tupytskyi'nin, uluslararası arananlar listesine alındığını belirtti. Açıklamada Tupyskyi hakkında, "Yasal olarak belirlenmiş prosedürü ihlal ederek, sınır ve gümrük kontrol prosedürlerinden kaçarak, Ukrayna sınırını geçti. Şu anda Avusturya sınırları içerisinde." denildi.

TANIKLARA RÜŞVET VERDİ İDDİASI

Ukrayna Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, “Ukrayna Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Oleksandr Tupytskyi, sürekli olarak duruşmalardan kaçtığı için dava savcılar tarafından sunuldu. Sanık 17 Mart 2022 tarihinde hiçbir yasal dayanağı olmaksızın, yasal olarak belirlenmiş prosedürü ihlal ederek, sınır ve gümrük kontrol prosedürlerinden kaçarak, Ukrayna sınırını geçti. Şu anda Avusturya sınırları içerisinde. Bu durum davanın ön soruşturma konuları arasındadır” denildi.

Eski Başkan Tupytskyi’nin, Zuivskyi Enerji ve Mekanik Tesisi CJSC'nin mülk varlıklarına yasadışı olarak el konulmasıyla ilgili cezai kovuşturmada kanıt vermeyi reddettiği veya yanlış kanıt vermelerini sağlamak için bir tanığa rüşvet verdiği iddia edildi.

Geçtiğimiz Aralık ayında ABD, eski Başkan Tupytskyi'nin "Ukrayna yargısında görev yaparken parasal rüşvet almayı da içeren önemli yolsuzluk eylemleri nedeniyle" yaptırım listesine alındığını açıklamıştı.

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