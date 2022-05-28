Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde üçüncü aya gelindi ve Rusya, tüm gücüyle Ukrayna'nın farklı noktalarına saldırılar düzenliyor. Uluslararası gözlemciler Ukrayna'ya yönelik düzenlenen insanlıkdışı saldırıları ortaya çıkarırken, Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yeni bir iddia daha geldi; Rusya'nın termobarik silahlar ile saldırdığı ileri sürüldü.

Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın Twitter'da yayınladığı videoya göre, Rusya güçleri, Donetsk bölgesindeki Ukrayna birliklerine TOS-1A termobarik roketatarlar (vakum bombası) ile saldırdı. Bölgede devasa patlamalar gerçekleşirken vakum bombasının insan vücudunu buharlaştırabilecek güçte olduğu bilgisi paylaşıldı.

Savunma Bakanlığı, söz konusu Twitter paylaşımında, "Rus TOS-1A, Donetsk bölgesi Novomykhailivka yakınlarındaki Ukrayna mevzilerini bombalıyor. 21. yüzyılın en büyük ve en korkunç savaşı böyle görünüyor. Ukrayna karşılık vermeye hazır. Bunu yapmak için NATO tarzı MLRS'ye hemen ihtiyacımız var." diye yazdı. Bombardımanın ne zaman gerçekleştiği ise henüz netlik kazanmadı.

VAKUM BOMSASI NEDİR? TERMOBARİK SİLAHLARIN ETKİSİ

Bazen 'vakum bombası' olarak adlandırılan termobarik silahlar, etraflarındaki havadan oksijen tüketen yüksek enerjili patlayıcılardır. Bu, geleneksel bir bombadan daha yüksek sıcaklıkta bir patlama ve daha uzun süreli, daha yüksek basınçlı bir patlama dalgası oluşturarak, vakum bomsanın özellikle kentsel ortamlarda daha ölümcül hale getiriyor.

Bu arada, Rus kuvvetleri Cuma günü bir gecede, Luhansk Oblastı'ndaki son Ukrayna sığınağı Severodonetsk'in yaklaşık 35 mil batısındaki bir demiryolu merkezini, Lyman kasabasını ele geçirdi. Rus güçleri, Severodonetsk'i kuşatmaya devam ederken şehri bombalamayı sürdürüyor. Belediye Başkanı Oleksandr Striuk, "Şehir sistematik olarak yıkılıyor, binaların yüzde 90'ı hasarlı. Şehrin eteklerinde savaşlar var. Büyük topçu bombardımanı gece gündüz durmuyor” dedi.

Striuk, Rus sabotajcıların şehrin kuzeydoğu bölgesindeki Mir otelini ele geçirmeye çalıştıklarını ve orada çatışmaların devam ettiğini söyledi. Belediye başkanı, savaşın başlamasından bu yana Severodonetsk'te yaklaşık bin 500 sivilin öldüğünü ve çok daha fazlasının bölgeyi terk ettiğini söylüyor. 100 bin nüfuslu kentin şu andaki nüfusunun 13 bin olduğu düşünülüyor.

Moskova'nın planı dehşete düşürdü: Nürnberg Mahkemelerine benzeyecek, tüm dünyaya izletecek Savaş uzmanları, Rusya'nın savaş mahkumları için gösteri gibi duruşmalar düzenleyeceğini ileri sürüyor. Böylece Ukrayna'yı işgalini haklı çıkarmaya çalışacaklarından endişe ediyorlar.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den kıtlık açıklaması: 22 milyon ton tahıl depolarda bekletiliyor Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Karadeniz ve Azak Denizi üzerindeki ana ihracat yollarını kapatmaya devam etmesi nedeniyle Ukrayna'nın tahıl ihracat arzının neredeyse yarısının şu anda durdurulduğunu belirterek, “22 milyon ton tahıl depolarda bekletiliyor” dedi.