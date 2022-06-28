Türkiye Gazetesi

Jens Stoltenberg, askeri ittifakın Baltık ülkelerindeki ve diğer beş cephe ülkesindeki kuvvetlerinin ‘tugay seviyelerine kadar’ artırılacağını açıkladı. NATO genel sekreteri, bu hafta Salı'dan Perşembe'ye kadar sürecek olan 30 ülkeli ittifak toplantısından önce yaptığı açıklamada, “Bu, soğuk savaştan bu yana toplu savunma ve caydırıcılığımızın en büyük dönüşümü anlamına geliyor” dedi.

Hızlı tepki veren NATO Mukabele Gücü şu anda 40 bine kadar çıkıyor ve önerilen değişiklik, Rus askeri gücüne karşılık bu sayının daha da büyümesi. Planlara göre NATO, 2023'te tamamlanacak bir geçişte mühimmat ve diğer malzeme stoklarını da doğuya taşıyacak. NATO, 300 bin askeri ise 'yüksek hazır' duruma yani alarma geçirecek.

NATO HAREKETE GEÇTİ

Bununla birlikte, Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım başvurularının ilerleyişi konusunda herhangi bir söz veremeyeceğini söyledi. Çünkü Türkiye'nin iki ülkenin üyeliğini veto ettiğini ve itirazların çözümsüz kaldığını kabul etti. Stoltenberg ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sorunu çözmek üzere Salı günü İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile Madrid'de görüşmeyi kabul ettiğini söyledi. Ancak “Zirvede ne tür bir ilerleme kaydedebileceğinizi söylemek için henüz çok erken" dedi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Çarşamba günü G7 Zirvesi liderlerine seslenecek. Zelenskiy’nin batılı ülkelerden silah yardımı talebinde bulunması bekleniyor. Bununla birlikte, Stoltenberg, NATO'nun Kiev yönetimine güvenli iletişim, drone karşıtı sistemler ve yakıt yardımı yapacağını belirtti. Ancak NATO'nun kendisi yalnızca ölümcül olmayan yardım teklif edecek çünkü üyeleri ittifakın Rusya ile tam teşekküllü bir savaşa girmesini istemiyor. Silah tedariki bunun yerine üye ülkeler tarafından yapılacak.

NATO, bir Rus işgali durumunda ilk cephe savunması olarak hareket etmeyi amaçlayan Doğu Avrupa'da sekiz savaş grubu bulunduruyor. Dördü Baltık ülkelerinde ve Polonya'da ve bunlara Ukrayna'ya yapılan saldırıdan sonra Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve Slovakya'da dahil oldu.

NATO zirvesinde gözler Türk heyetinde Dört ayı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşı ve İsveç ile Finlandiya’nın NATO üyeliğinin tatışıldığı bir dönemde, NATO’da son yılların en kritik zirvesi gerçekleştirilecek.

Yunan basınına sızan NATO belgelerinde ortaya çıktı: Türkiye'yi haklı buldular Yunanistan basınına sızan NATO'nun gizli belgelerinde, İttifak'ın, Doğu Ege Adalarının silahsızlandırılmasına ilişkin Türkiye'nin tezlerini haklı bulduğu ortaya çıktı.