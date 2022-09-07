Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan Türk vatandaşlarına yeni bir vize uygulaması başlattı. Suudi Arabistan, 2030 turizm açılımı çerçevesinde uygulamaya koyduğu "kapıda vize" uygulaması ile tüm dünyadan turistleri ağırlamaya hazırlanıyor. Bu kapsamda kapıda vize uygulamasından ABD, İngiltere ve Schengen vizesi/oturumu sahibi Türk vatandaşları da yararlanabilecek. Elektronik vize, "https://visa.visitsaudi.com/" internet sitesi üzerinden alınabilecek.

Kapıda vize almak isteyen yolcularda, belirtilen ülkelerden en az bir kez vize almış ve pasaportlarının en az 6 ay geçerli olması şartı aranacak. Vize için ülkeye girişte sağlık sigortası satın alınması ve ülkede kalınacak süreyi kapsayacak şekilde otel rezervasyonu yapılması da istenecek.

Kapıda vize almak için 18 yaşından küçüklere yetişkin birinin eşlik etmesi gerekiyor. Yolcuların gidiş-dönüş uçak bileti alma şartının bulunduğu turistik vize, 1 yıllık geçerli olacak ve tek seferde maksimum 90 gün ülkede kalış hakkı verilecek.

Vize ücreti, sigorta dahil 128 dolar olarak belirlendi. Öte yandan Türk Hava Yollarının (THY) Suudi Arabistan'da Cidde, Medine, Riyad, Dammam kentlerine haftada toplam 80 sefer icra ettiği öğrenildi.

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