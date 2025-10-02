ABD'de 2 yolcu uçağı çarpıştı! Milyon dolarlık zarar

ABD’nin New York kentindeki LaGuardia Havalimanı’nda, iki Delta Air Lines uçağı taksi yolunda çarpıştı.

Delta Air Lines’tan yapılan açıklamada, Charlotte’tan gelen Endeavor Air’in 5047 sefer sayılı uçağı ile Roanoke’a gitmek üzere hazırlanan 5155 sefer sayılı uçağın düşük hızda çarpıştığı bildirildi.

Endeavor, Delta’nın yan kuruluşu olarak faaliyet gösteriyor.

UÇAĞIN KANADINDA ZARAR MEYDANA GELDİ, KABİN MEMURU HAFİF YARALI

ABC News'den edinilen bilgilere göre, New York ve New Jersey Liman İdaresi, kazanın yerel saatle 22.00 civarında, taksi yolları M ve A’nın kesişiminde meydana geldiğini açıkladı. Federal Havacılık İdaresi (FAA), 5047 sefer sayılı uçağın kapısına doğru ilerlediği sırada 5155 sefer sayılı uçağa çarptığını, hava trafik kontrolünün 5155’e diğer uçağa yol vermesi talimatı verdiğini belirtti.

Ön incelemelere göre 5155 sefer sayılı uçağın kanadı, 5047’nin gövdesine temas etti. Kazada bir kabin memuru hafif yaralandı. Yaralı görevli olay yerinde ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

YOLCULARDAN ÖZÜR DİLENDİ

Delta’nın açıklamasına göre, 5155 sefer sayılı uçakta 28 yolcu ve 4 mürettebat, 5047 sefer sayılı uçakta ise 57 yolcu ve 4 mürettebat bulunuyordu. Yolcular uçaklardan tahliye edilerek otobüslerle terminale götürüldü. Konaklama ihtiyacı olanlara otel sağlanırken, yeni uçuşlar için rezervasyonlar yapıldı.

Kaza, havalimanı operasyonlarını etkilemedi. Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) olayla ilgili soruşturma başlattı.

Delta, “LaGuardia’daki merkezimizde görev yapan ekiplerimiz, iki Delta Connection uçağının düşük hızda yaşadığı çarpışmanın ardından müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmaktadır. Güvenlik, her zaman birinci önceliğimizdir. Yaşanan olay için yolcularımızdan özür dileriz.” açıklamasında bulundu.