Türkiye Gazetesi

Esad rejiminin haber ajansı SANA'nın haberine göre, Suriye'de yerel saatle 00.45'te başkentteki Şam Havalimanı ve rejim güçlerine ait bazı noktalara İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendi.5 rejim askerinin öldüğü öne sürülen haberde, "Hava savunma sistemlerimiz gelen düşman füzelerinin çoğunu düşürdü." ifadesi kullanıldı.

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA GELMEDİ

İsrail makamlarından söz konusu saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı. Şam'da rejim ordusunun yanı sıra İran destekli yabancı terörist gruplar ve Hizbullah'a ait askeri noktaların bulunduğu biliniyor.

Esad rejimi, 6 Eylül ve 31 Ağustos'ta ülkenin kuzeyindeki Halep Havalimanı'nın da İsrail güçlerince hedef alınarak geçici süreliğine hizmet dışı kaldığı yönünde açıklama yapmıştı. İsrailli yetkililer, genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

İsrail'in Filistin zulmü bitmiyor! Batı Şeria'da iki Filistinli öldürüldü İsrail askerleri Batı Şeria'da zulmünü sürdürürken ateş açtı. Açılan ateş sonucu Batı Şeria'da iki Filistinli hayatını kaybetti.

İran: İsrail’i vurmak üzere tasarlanmış İHA geliştirdik İran Kara Kuvvetleri Komutanı Haydari, devlet televizyonunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu ve İsrail’in Tel Aviv ve Hayfa kentlerini vurmak üzere tasarlanmış "Arash-2" adlı uzun menzilli insansız hava aracı geliştirdiklerini ifade etti.