Türkiye Gazetesi

Uzaktan çalışan kişilerin İspanya’da yaşayarak ülke ekonomisine katkıda bulunmasını isteyen yönetim, ‘dijital göçebe’ isimli vizeyi yürürlüğe sokmaya hazırlanıyor. Dijital göçebe vizesini alan kişilerin İspanya’da vergi indirimleriyle daha düşük bir hayat maliyetinde yaşayacakları belirtildi. Vizeler, İspanya dışındaki iş yerlerinde uzaktan çalışan ve gelirlerinin en fazla yüzde 20'sini İspanyol firmalarından elde eden kişilere sunulacak.

Dijital göçebe vizesi henüz yasallaşmadığı için çok fazla ayrıntısı bilinmiyor. Ancak vizenin ‘oturma izni’ ile verilmesi bekleniyor. Başlangıçta bir yıl geçerli olacak bu oturma izni, başvuranın koşullarına bağlı olarak beş yıla kadar yenilenebilecek. ‘Dijital göçebe’ vizesi alan kişiler ayrıca eşini ve/veya çocuklarını da beraberinde İspanya’ya götürebilecek.

AB VATANDAŞLARI BAŞVURAMAYACAK

Başvuru sahiplerinin, Avrupa Birliği üyesi olmayan bir ülkenin vatandaşı olması ve en az bir yıldır uzaktan çalıştığını ispat edebiliyor olması gerekiyor. Başvuranın, bir iş sözleşmesine sahip olması veya serbest çalışıyorsa, İspanya dışındaki bir şirkette düzenli olarak çalıştığını göstermesi şartı bulunuyor.

Bunun yanı sıra başvuru şartlarına göre başvuran kişilerin kendi kendilerine yetecek kadar geliri ve İspanya'da bir adresi olduğunu göstermesi gerekiyor. Başvuranların adli sicil kontrolünden geçirilip geçirilmeyeceği ise henüz belli değil.

İSPANYA’NIN ‘DİJİTAL GÖÇEBE’ VİZESİNİN ŞARTLARI

‘Dijital göçebe’ vizesiyle İspanya’ya yerleşecek kişiler ilk dört yılda standart yüzde 25 taban oranı yerine yüzde 15 oranında vergilendirilecek. Bu arada, benzer vize programlarına sahip 15 Avrupa ülkesi daha var. Yani İspanya bu alanda ilk değil. Her ülkenin vize programında başvurular için farklı şartlar bulunuyor. Örneğin, Hırvatistan'da başvuru sahiplerinin ayda en az 2.300 Euro, Estonya'da 3.500 Euro, İzlanda'da 7.100 Euro ve Portekiz'de sadece 700 Euro kazanıyor olması gerekiyor.

İspanya'nın aylık minimum 2.000 Euro'luk bir gelir belirleyeceği tahmin edilmekte. Yunanistan da Ekim 2021'de bir ila üç yıl arasında ikamet imkanı sunan bir dijital göçebe yasası çıkardı, başvuru sahiplerinin aylık 3.500 Euro geliri olması şartıyla.

Kimi ülkeler ise bankada belli bir miktarın üzerinde birikiminiz bulunmasını talep ediyor. Bazı ülkeler ise özel sağlık sigortası yaptırmanızda ısrar edebilir.

İSPANYA’DA KİRALAR YÜKSELEBİLİR

İspanya'nın hemen hemen her yeri 4G kapsama alanında ve internet hızı oldukça yüksek. Bu nedenle kiraların çok düşük olduğu kırsal alanlar yerleşmeye teşvik ediliyor. 148 Mbps internet hızıyla İspanya Avrupa'nın en hızlı internet sunan ülkelerinden biri.

Bununla birlikte, yüksek kiralar İspanya’nın da önemli bir sorunu haline geliyor. ABD veya İngiltere’deki şirketlerde uzaktan çalışan insanlar Madrid ve Barselona gibi şehirlerde yerel halktan çok daha yüksek maaşla kazanıp daha yüksek kiralar ödeyebildiği için kiraları yükseltebiliyor.

Bu yıl yayımlanan bir rapora göre, İspanya'da ortalama aylık maaş 1.751 Euro ve bu, AB ortalaması olan 2.194 Euro’dan yüzde 20 daha az.

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