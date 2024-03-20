Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Dünya > AB liderlerinden Filistin gündemiyle uluslararası zirve: Ateşkes çağrısı çıkacak mı?

AB liderlerinden Filistin gündemiyle uluslararası zirve: Ateşkes çağrısı çıkacak mı?

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
AB liderlerinden Filistin gündemiyle uluslararası zirve: Ateşkes çağrısı çıkacak mı?

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail, 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürürken, farklı tutumları nedeniyle ortak söylem belirleyemeyen AB ülkelerinin liderleri yarın Brüksel'de toplanacak. İsrail-Filistin ağırlıklı gündemle gerçekleştirilecek zirveden ateşkes çağrısının gelmesi bekleniyor.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, Ukrayna'ya mühimmat yardımının hızlandırılması, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması başta olmak üzere genişleme, savunma, güvenlik ve tarım gibi çeşitli konuları görüşmek üzere yarın Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplanacak.

AB üyesi 27 ülkenin devlet veya hükümet başkanlarının katılımıyla başlayacak AB Liderler Zirvesi, iki gün sürecek.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in başkanlık edeceği toplantıda, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de hazır bulunacak.
Başta Ukrayna ve Gazze olmak üzere ağırlıklı olarak dış politika konularının görüşüleceği zirveye, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de katılacak.

ZELENSKİY ÇEVRİM İÇİ BAĞLANACAK

Zirvenin ilk kısmında yapılması planlanan Ukrayna oturumuna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy çevrim içi bağlanacak.

Ukrayna'daki durum, savaşın üçüncü yılına girmesiyle özellikle mühimmat stoklarının tükenmesi nedeniyle aciliyet arz ediyor.

ATEŞKES ÇAĞRISI BEKLENİYOR

Gazze'deki insani durum ve İsrail ile Filistin arasında siyasi çözüm de liderlerin önemli gündem maddelerinden biri olacak.

AB ülkeleri farklı tutumları nedeniyle 5 ayı aşkın süredir ortak söylem ve tutum belirleyemedi.
Bu kez ateşkes çağrısında bulunmaları bekleniyor. Ancak üst düzey AB yetkilisine göre, halen tam olarak hangi ifadenin kullanılacağı konusunda uzlaşmaya varılamadı.

Yetkili, "Tartışma artık ateşkes çağrısı yapılıp yapılmamasıyla ilgili değil. Sorun, (Gazze'deki durumla ilgili) sorumluluğun kime yüklendiğine bağlı olarak (ateşkes çağrısının) tonlaması" ifadelerini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 17 Mart'ta Mısır ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Esirleri serbest bırakacak ve Gazze'ye daha fazla insani yardımın ulaşmasını sağlayacak bir ateşkes konusunda hızla anlaşmaya varılması kritik önem taşıyor" demişti.

Öte yandan, basına yansıyan taslak zirve bildirisinde "sürdürülebilir bir ateşkese yol açacak acil insani ara" ifadesinin kullanıldığı görülmüştü.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell'in 18 Mart'ta, ilk kez sorumluluğu net olarak İsrail'e yüklediği, bu ülkenin Gazze'de açlığı silah olarak kullandığı yönündeki ifadeleri dikkati çekmişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Pakistan'da madende gaz patlaması: 12 işçi öldü - DünyaPakistan'da madende gaz patlaması: 12 işçi öldüTahtadan yapılmış dev güvercinler Gazze ve Ukrayna'da barış için yakıldı - DünyaTahtadan yapılmış güvercinler barış için yakıldıKimyasal madde taşıyan tanker alabora oldu! 5 kişi kayıp - DünyaKimyasal madde taşıyan tanker alabora olduGazze'de son durum... Dünya medyası son dakika duyurdu: Kanada'dan İsrail'e silah satışına veto - Dünyaİsrail'in katliamına ortak olmayacaklar!Herkes onu konuşuyor! 16 aylık bebeğini bir başına bırakıp tatile gitti, sonrası korkunç - Dünya10 günlük tatil için evladından vazgeçti!Trump'tan Prens Harry'ye bir gözdağı daha: 'Başkan seçilirsem ABD'den kovabilirim' - DünyaTrump'tan Prens Harry'ye bir gözdağı dahaÇin, aktarım uydusunu uzaya fırlattı - DünyaÇin, aktarım uydusunu uzaya fırlattıİsrail sivillerin sığındığı evi bombaladı, çok sayıda ölü var yaralı var - Dünyaİsrail savaş uçakları sivillere bomba yağdırdıBiden ile Trump, 5 eyaletteki ön seçimleri kazandı - DünyaBiden ile Trump, 5 eyaletteki ön seçimleri kazandıABD, Gazze'de ateşkes için devreye girdi! Antony Blinken, Orta Doğu'ya gidiyor - DünyaABD, Gazze'de ateşkes için devreye girdi!
Sonraki Haber Yükleniyor...