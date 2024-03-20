AB liderlerinden Filistin gündemiyle uluslararası zirve: Ateşkes çağrısı çıkacak mı?

İsrail, 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürürken, farklı tutumları nedeniyle ortak söylem belirleyemeyen AB ülkelerinin liderleri yarın Brüksel'de toplanacak. İsrail-Filistin ağırlıklı gündemle gerçekleştirilecek zirveden ateşkes çağrısının gelmesi bekleniyor.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, Ukrayna'ya mühimmat yardımının hızlandırılması, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması başta olmak üzere genişleme, savunma, güvenlik ve tarım gibi çeşitli konuları görüşmek üzere yarın Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplanacak.

AB üyesi 27 ülkenin devlet veya hükümet başkanlarının katılımıyla başlayacak AB Liderler Zirvesi, iki gün sürecek.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in başkanlık edeceği toplantıda, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de hazır bulunacak.

Başta Ukrayna ve Gazze olmak üzere ağırlıklı olarak dış politika konularının görüşüleceği zirveye, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de katılacak.

ZELENSKİY ÇEVRİM İÇİ BAĞLANACAK

Zirvenin ilk kısmında yapılması planlanan Ukrayna oturumuna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy çevrim içi bağlanacak.

Ukrayna'daki durum, savaşın üçüncü yılına girmesiyle özellikle mühimmat stoklarının tükenmesi nedeniyle aciliyet arz ediyor.

ATEŞKES ÇAĞRISI BEKLENİYOR

Gazze'deki insani durum ve İsrail ile Filistin arasında siyasi çözüm de liderlerin önemli gündem maddelerinden biri olacak.

AB ülkeleri farklı tutumları nedeniyle 5 ayı aşkın süredir ortak söylem ve tutum belirleyemedi.

Bu kez ateşkes çağrısında bulunmaları bekleniyor. Ancak üst düzey AB yetkilisine göre, halen tam olarak hangi ifadenin kullanılacağı konusunda uzlaşmaya varılamadı.

Yetkili, "Tartışma artık ateşkes çağrısı yapılıp yapılmamasıyla ilgili değil. Sorun, (Gazze'deki durumla ilgili) sorumluluğun kime yüklendiğine bağlı olarak (ateşkes çağrısının) tonlaması" ifadelerini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 17 Mart'ta Mısır ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Esirleri serbest bırakacak ve Gazze'ye daha fazla insani yardımın ulaşmasını sağlayacak bir ateşkes konusunda hızla anlaşmaya varılması kritik önem taşıyor" demişti.

Öte yandan, basına yansıyan taslak zirve bildirisinde "sürdürülebilir bir ateşkese yol açacak acil insani ara" ifadesinin kullanıldığı görülmüştü.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell'in 18 Mart'ta, ilk kez sorumluluğu net olarak İsrail'e yüklediği, bu ülkenin Gazze'de açlığı silah olarak kullandığı yönündeki ifadeleri dikkati çekmişti.