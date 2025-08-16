ABD basını TALAY’ı manşete taşıdı! "Savaşın yeni kurallarını Türkiye yazacak"

ABD merkezli The National Interest, Türkiye’nin geliştirdiği TALAY insansız hava aracını (İHA) detaylı bir şekilde mercek altına aldı.

Brandon J. Weichert imzalı analizde, TALAY için şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye’nin inanılmaz tasarımı, deniz savaşında devrim getirebilir"

Dergi, Türkiye’nin son yıllarda hem gemi yapımı hem de insansız hava araçlarında önemli bir güç haline geldiğini vurguladı.

"TÜRKİYE BÖLGESEL GÜÇ OLMA YOLUNDA"

National Interest değerlendirmesinde şu sözlere yer verdi:

"Türkiye on yıl içinde Orta Doğu’da gerçek anlamda baskın bir bölgesel güç olma yolunda ilerliyor. TALAY insansız hava aracının inanılmaz tasarımının da gösterdiği gibi, Türkiye halihazırda gemi ve İHA üretiminde bir dev."

Makalede, TALAY’ın dünyanın ilk denizde süzülen çok amaçlı insansız hava aracı olduğu vurgulandı.

RADAR GÖRÜNMEZLİĞİ!

Dergi, TALAY’ın teknik kabiliyetlerini şu şekilde değerlendirdi:

"Ultra düşük uçuş irtifasıyla radar tespitinden kaçabiliyor, sudan sadece bir ayak kadar yüksekte süzülerek maksimum gizlilik sağlıyor. Katlanabilir kanatları sayesinde son derece çevik ve suyun üzerinden doğrudan fırlatılabiliyor."

TALAY’ın aynı zamanda sensörlerle keşif, gemi saldırıları, liman baskınları ve kamikaze operasyonları yapabilen çok yönlü bir platform olduğuna dikkat çekildi.

TÜRKİYE'NİN HEDEFİNDEKİ ÜLKELER İÇİN TEHLİKELİ'

National Interest analizinde şu çarpıcı ifadeler de yer aldı:

"TALAY’ın hünerlerinin merkezinde etkileyici özellikleri yer alıyor. Radar ufkunun altında uçarak kısa menzilli hava savunmalarını etkisiz hale getirebilir ve geleneksel füzelere uygun maliyetli bir alternatif sunar."

Türkiye’nin bu teknoloji sayesinde Ege, Akdeniz ve Karadeniz’deki tartışmalı sularda gözetleme ve vuruş kabiliyetlerini artıracağı vurgulandı.

ÇİN VE TAYVAN SENARYOSU

Makalede ayrıca, TALAY’ın yalnızca Türkiye için değil, Tayvan gibi daha küçük ülkeler için de caydırıcı olabileceği belirtildi. "TALAY sürülerinin Tayvan’daki üslerden kalkarak Çin donanmasına saldırdığını hayal edin. Bu teknoloji, Çin’in muhtemel bir işgalini tersine çevirebilir."

"TÜRK MÜHENDİSLİĞİNİN ZİRVESİ"

Yazıda son olarak şu sözlere dikkat çekildi: