Türk İHA’sı ilk kez törenle görücüye çıktı: Bayraktar TB2 Hırvatistan semalarında!

Hırvatistan, Türk savunma sanayi şirketi Baykar tarafından üretilen ilk Bayraktar TB2 insansız hava aracını (İHA) teslim aldı. Ülkenin ilk Bayraktar TB2 operatörleri ise Türkiye’de eğitimlerini tamamladı.

ASKERİ GEÇİT TÖRENİNDE SERGİLENDİ

Hırvatistan Savunma Bakanlığı, operatörler ve teknisyenlerin Baykar’ın eğitim merkezinde kapsamlı bir programdan geçtiğini duyurdu. İlk Bayraktar TB2, başkent Zagreb’de düzenlenen askeri geçit töreninde kamuoyuna tanıtıldı.

91 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA

Geçen yıl Silahlı Kuvvetlerin modernizasyonu kapsamında imzalanan 91 milyon dolarlık sözleşme, altı Bayraktar TB2’nin yanı sıra iki komuta merkezi, bir komuta ve kontrol istasyonu, simülatörler, yer izleme ve hava sahası yönetim istasyonlarını kapsıyor. Anlaşma ayrıca 4 bin saate kadar toplam uçuş süresine uygun yedek parçaları da içeriyor.

KEŞİF VE HASSAS SALDIRI GÖREVLERİNDE KULLANILACAK

İHA’ların, ülke sınırlarında keşif faaliyetleri ile hassas saldırı operasyonlarında görev alması planlanıyor. İlk partideki sistemler, iki komuta merkezi arasında dağıtılacak. Teslim edilen kitler, muharebe görevleri için silahlarla donatıldı.

EĞİTİM TÜRKİYE'DE SÜRÜYOR

Hırvat ekipler, Türkiye’de devam eden eğitim programı sayesinde Bayraktar TB2’nin kabiliyetlerini öğreniyor ve etkin kullanım için gerekli teknik becerileri kazanıyor.

Bayraktar TB2 teslimatı, son yıllarda ülkenin askeri kapasitesini artırmaya yönelik en önemli yatırımlardan biri oldu.

RAFALE UÇAKLARI DA ENVANTERE GİRDİ

Bu yıl Hırvat Hava Kuvvetleri, sipariş edilen Fransız yapımı Rafale savaş uçaklarının sonuncusunu da teslim alarak hava gücünü daha da güçlendirdi.