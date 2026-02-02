ABD basınında yer alan haberlerde, Mısır, Katar ve Türkiye’nin girişimleri sonucu İran ve ABD heyetlerinin bu hafta Türkiye’de bir araya gelebileceği öne sürüldü. Söz konusu haber Beyaz Saray tarafından da doğrulanırken, bir yetkilinin konuya ilişkin "İşlem ilerliyor. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz" açıklamalarında bulunduğu ifade edildi.

İran ve ABD arasındaki gerilim devam ederken, Mısır, Katar ve Türkiye’nin iki ülke arasındaki diplomatik temasları sürüyor. ABD basınında yer alan haberlerde, Türkiye, Mısır ve Katar’ın bu hafta Ankara'da ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile üst düzey İranlı yetkililer arasında bir görüşme ayarlamak için çalıştığı öne sürülerek, İran ve ABD heyetlerinin bu hafta Türkiye’de bir araya gelebileceği iddia edildi.

"İŞLEM İLERLİYOR"

Amerikan Axios haber sitesine göre, söz konusu iddia daha sonra Beyaz Saray tarafından da doğrulandı. Haberlerde adı açıklanmayan bir yetkilinin, "İşlem ilerliyor. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz" ifadelerine yer verilirken, Trump'ın İran'a yönelik bir saldırı konusunda henüz nihai bir karar vermediği ve diplomatik bir çözüme açık olduğu belirtildi.

Öte yandan CNN kanalına röportaj veren İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, dost ülkelerin Tahran ile Washington arasında güven tesis edilmesi için girişimlerde bulunduğunu ifade etti. Arakçi, İran’ın nükleer silaha sahip olmayacağını garanti altına alan adil bir anlaşmadan yana olduklarını vurgulayarak, “Başkan Trump nükleer silah olmaması gerektiğini söyledi; biz de bu görüşe tamamen katılıyoruz. Yalnızca nükleer alanda anlaşmak mümkün" ifadelerinde bulundu.

