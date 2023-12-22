ABD Başkanı Biden tuhaf hareketlerine yenisini ekledi! Bu defa da görünmez insanlara sarılıp tokalaştı

22 Aralık 2023 18:32 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 19:58

ABD'nin 81 yaşındaki Başkanı Joe Biden'ın tuhaf hareketlerine her gün bir yenisi daha ekleniyor. Anlamsız hareketlerin sebebini kimse açıklayamazken sosyal medyada Biden'ın bir robot olduğu bile konuşuluyor.

Geçitğimiz günlerde yaptığı konuşma sonrası boşlukla tokalaşan Biden, bir ödül töreninde de aniden salonu gülerek terketmişti. Yeni görüntülerde de aynı ilginç tavırlar devam etti.

GÖRÜNMEZ İNSANLARA SARILDI

Biden bu defa da Wisconsin'deki bir ekonomi forumunda konuşurken aynı tuhaf hareketleri sergiledi. Kürsüdeki konuşmasının ardından arkasına dönen Biden yine boşluğa sarıldı. Sosyal medya kullanıcıları ise o görüntüleri "Yalnızca kendisinin gördüğü insanlarla el sıkışıp selam verdi" diyerek yorumladı.

"BİDEN'IN GÜNCELLENME ZAMANI GELMİŞ"

Kısa sürede sosyal medyada viral olan video çok sayıda espirili ve ilginç yorumlar aldı. Bazı kullanıcılar Biden'ın bir robot olduğunu ve arada yazılım hatası verdiğini iddia ederek 'güncellenme zamanı gelmiş' ifadelerini kullandı.