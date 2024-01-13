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    ABD Büyükelçiliği: Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 9 askerimiz için ABD Büyükelçiliği'nden açıklama geldi. Açıklamada, "Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız" denildi.

    ABD Büyükelçiliği: Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız
    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "ABD’nin Türkiye’deki Diplomatik Temsilciliği olarak, 12 Ocak tarihinde teröristlerin Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden Türk askerlerinin ailelerine ve yakınlarına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız."

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    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Haberler > Dünya > ABD Büyükelçiliği: Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız
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