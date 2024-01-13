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ABD Büyükelçiliği: Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen: Seda Çakır
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 9 askerimiz için ABD Büyükelçiliği'nden açıklama geldi. Açıklamada, "Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız" denildi.
ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"ABD’nin Türkiye’deki Diplomatik Temsilciliği olarak, 12 Ocak tarihinde teröristlerin Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden Türk askerlerinin ailelerine ve yakınlarına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız."
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Düzenleyen: Seda Çakır - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı