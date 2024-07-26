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ABD California'daki orman yangınından evler ve araçlar küle döndü! Dünya korkuyla izliyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
ABD California&#039;daki orman yangınından evler ve araçlar küle döndü! Dünya korkuyla izliyor

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'nin California eyaletindeki yangında alevler büyüyerek yayılıyor. Şimdiden 6 bin 400 dönümden fazla alanın kül olduğu bölgede, birçok ev ve araç alevlere teslim oldu.

ABD'nin California eyaletinde etkili olan orman yangınları nedeniyle bölge sakinleri için tahliye emri verildi. ABD basınında yer alan haberlere göre, California eyaletinde etkili olan orman yangınları 6 bin 400 dönümden fazla alanı kül etti.

ABD California'daki orman yangınından evler ve araçlar küle döndü! Dünya korkuyla izliyor - 1. Resim

EVLER, ARABALAR ALEVLERE TESLİM OLDU

California'nın Butte ve Tehama bölge sakinleri için tahliye çalışmalarının başladığını açıklayan yetkililer, yangınların yalnızca yüzde 3'ünün kontrol altına alınabildiğini ifade etti.

ABD California'daki orman yangınından evler ve araçlar küle döndü! Dünya korkuyla izliyor - 2. Resim

Öte yandan, Oregon ve Idaho eyaletlerinde etkili olan fırtına nedeniyle elektrik kesintileri yaşandı. Şimşekler sebebiyle bazı evlerde yangın çıktığını belirten yetkililer, fırtınanın etkisiyle yangınların büyümesinden endişe duyduklarını kaydetti.

ABD California'daki orman yangınından evler ve araçlar küle döndü! Dünya korkuyla izliyor - 3. Resim

California eyaletinin güneyinde etkili olan orman yangınları dün yerleşim yerlerine sıçramıştı.

Yangının yaklaşık 2,6 kilometrekarelik alanı kül ettiğini belirten yetkililer, 6 evin yandığını, 7 evin de zarar gördüğünü açıklamıştı.

ABD California'daki orman yangınından evler ve araçlar küle döndü! Dünya korkuyla izliyor - 4. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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