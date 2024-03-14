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Haberler > Dünya > ABD çalışmalara başladı! Gazze'de yardım limanın inşası uzaydan görüntülendi

ABD çalışmalara başladı! Gazze'de yardım limanın inşası uzaydan görüntülendi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
ABD çalışmalara başladı! Gazze&#039;de yardım limanın inşası uzaydan görüntülendi
Gazze, Haber

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

ABD’nin İsrail ablukası altındaki Gazze'ye deniz yoluyla yardım götürmek için kuracağı limanın inşası başladı. Çalışmalar uzaydan da görüntülendi.

İsrail-Hamas çatışması 6. ayına girerken 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze'de durum her geçen gün daha da kötüye gidiyor. İsrail şehre giren yardımları kısıtlarken, açlıktan ölümlerin başladığı Gazze'de siviller hayvan yemi yiyerek hayatta kalmaya çalışıyor.

Öte yandan ABD karadan kısıtlanan yardımların, Gazze'ye deniz yoluyla ulaştırılması için bir liman çalışması başlatmıştı.

UZAYDAN GÖRÜNTÜLENDİ

ABD'li uydu şirketi Maxar da liman çalışmalarını uzaydan görüntüledi.

Maxar, uzaydan çekilen fotoğrafların 11-12-13 Mart tarihlerinde çekildiğini belirterek, Al Rashid Karayolu üzerinde yer alan yeni limanın inşaatına 10 Mart’ta başlandığı ve şu anda kıyı şeridinden denize doğru yaklaşık 50 metre uzandığı ifade edildi.

ABD çalışmalara başladı! Gazze'de yardım limanın inşası uzaydan görüntülendi - 1. ResimABD çalışmalara başladı! Gazze'de yardım limanın inşası uzaydan görüntülendi - 2. Resim

ABD Donanması’na ait dört gemi, 12 Mart’ta ABD’nin Virginia eyaletinden Gazze Şeridi’nin kıyısına inşa edilecek liman için yola çıkmıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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