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ABD Çin'e karşı ortakları Japonya ve Hindistan ile temas kurdu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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ABD Çin&#039;e karşı ortakları Japonya ve Hindistan ile temas kurdu

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Asya'da Çin'e karşı önlemler almaya devam eden ABD, müttefikleriyle temaslarını sıklaştırdı. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Kuzey Kore ve Çin'den rahatsızlığını açıkça dile getiren Japonya ve Hindistan ile temas kurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Japonya'nın başkenti Tokyo'ya ziyareti kapsamında, Japon mevkidaşı Kamikava Yoko ve Hint mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar ile görüşmeler yaptı.

Blinken, Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QUAD) çerçevesinnde, dışişleri bakanları düzeyindeki toplantıya katılmak üzere, Tokyo'yu ziyaretine başladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Japon mevkidaşı Kamikava ile bir araya gelen Blinken, Hint-Pasifik bölgesinde ülkelerinin güvenlik ve istikrar açısından rolünü ele aldı.

Blinken ve Kamikava, daha önce iki ülke arasında değinilen güvenlik alanındaki taahhütlerinin devamlılığına bağlılıklarını yinelemelerinin yanı sıra Tayvan Boğazı ve Güney Çin Denizi'nde "barış ve istikrarın korunmasının önemini" vurguladı.

ABD Çin'e karşı ortakları Japonya ve Hindistan ile temas kurdu - 1. Resim

BLİNKEN, HİNT MEVKİDAŞIYLA DA GÖRÜŞTÜ

Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar da X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Blinken ile bir araya geldiğini belirtti.

"İkili gündemlerinin istikrarlı şekilde ilerlediğini" kaydeden Jaishankar, Blinken ile bölgesel ve küresel sorunları geniş kapsamlı ele aldıklarını aktardı.

Jaishankar, QUAD kapsamında düzenlenecek toplantıya katılmayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

ABD Çin'e karşı ortakları Japonya ve Hindistan ile temas kurdu - 2. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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