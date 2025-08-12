Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ABD ekonomisinde tarihi seviye! Ulusal borç 37 trilyon dolarla rekor kırdı

ABD’nin ulusal borcu, ülke tarihinde ilk kez 37 trilyon doları aştı. 37 trilyon dolarlık borç eşiği, ülkenin Kasım 2024 sonunda 36 trilyon doları aşmasının üzerinden henüz sekiz ay geçmeden, Temmuz 2024 sonunda 35 trilyon dolara ulaşmasının ise biraz üzerinde bir yıl sonra görülmüş oldu.

ABD’nin ulusal borcu, ülke tarihinde ilk kez 37 trilyon doları aştı. Hazine Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, brüt ulusal borç salı günü itibarıyla 37 trilyon 4 milyar 817 milyon 625 bin 842 dolar seviyesine ulaştı.

ULUSAL BORÇ REKOR SEVİYEDE

FOX News'den edinilen bilgilere göre, 37 trilyon dolarlık borç eşiği, ülkenin Kasım 2024 sonunda 36 trilyon doları aşmasının üzerinden henüz sekiz ay geçmeden, Temmuz 2024 sonunda 35 trilyon dolara ulaşmasının ise biraz üzerinde bir yıl sonra görülmüş oldu.

Ekonomistler tarafından tercih edilen ve Sosyal Güvenlik fonları gibi kurum içi hesaplarda tutulan borçları hariç tutan "kamuya ait toplam borç" miktarının ise bu yıl, ABD’nin gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 99’una ulaşması bekleniyor.

