DIŞ HABERLER - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Salı günü Kremlin'de ABD temsilcisi Steve Witkoff ve Başkan Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ile Ukrayna anlaşmasıyla ilgili görüşmelere başladı.
Axios'un haberine göre; Putin, tercümanların yanında oturan Witkoff ve Kushner'e, "Sizi gördüğüme çok sevindim" dedi.
KRİTİK GÖRÜŞME NEDEN ÖNEMLİ?
Moskova'daki toplantı, ABD ile Ukrayna arasında iki tur müzakere de dahil olmak üzere Trump'ın planı etrafında iki hafta süren yoğun diplomatik görüşmelerin ardından gerçekleşti. Putin, Trump'ın planının müzakerelerin temeli olabileceğini söyledi, ancak sert tutumunu değiştirmeye yanaşmadığını belirtti.
PUTİN İLE WİTKOFF'UN 6'NCI GÖRÜŞMESİ
Witkoff'un Rusya'da Putin'le altıncı görüşmesi, ancak Ağustos ayındaki Alaska zirvesinden bu yana Putin ile Trump'ın ekibi arasında gerçekleşen ilk yüz yüze görüşme. Ayrıca Kushner'ın Putin'le görüşmelere ilk kez katılması.
MOSKOVA SONRASI ROTA KİEV!
Witkoff ve Kushner'in çarşamba günü Avrupa'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelerek Putin'le yapılan görüşmeler hakkında bilgi vermesi bekleniyor.
Zelenskiy salı günü yaptığı açıklamada, Putin ile görüşmesinin hemen ardından Witkoff ve Kushner ile görüşmeyi beklediğini söyledi.
ABD elçilerinin , Ukraynalılarla yapılan görüşmelerde 28 maddeden 19 maddeye indirilen revize edilmiş ABD barış planını Putin'e sunması bekleniyordu .