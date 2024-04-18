ABD, İsrail'in İran'a saldırmaması karşılığında Refah'ı vurma planını kabul etti

İran'ın tarihte ilk kez İsrail'i doğrudan hedef alması sonrası Orta Doğu'da yeni planlar devreye alındı. ABD, İsrail'in İran'a karşı misilleme yapmaması durumunda, Refah'a kara saldırısını destekleyeceklerini açıkladı.

İsrail'in Şam'daki konsolosluk saldırısı sonrası Orta Doğu'da gerilim tırmandı. İran'dan misilleme gelirken, İsrail'de karşı misillemede bulunacağını açıkladı. ABD ise İsrail'e, İran'a saldırmamaları durumunda Refah'a kara saldırı planını destekleyeceklerini vadetti.

ABD SALDIRI KONUSUNDA ANLAŞTI

ABD'nin, İran'a kapsamlı bir saldırıya girişmemesi karşılığında İsrail'in, yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı "Refah'a saldırı planını kabul ettiği" öne sürüldü. Katar merkezli Al-Araby Al-Jadeed'in Mısırlı yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD ile İsrail uzun zamandır tartışılan Gazze Şeridi'nin en güneyinde, Mısır sınırında yer alan Refah'a saldırı konusunda anlaştı.

İsrail'in, İran'ın 13 Nisan'da yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle başlattığı saldırılarına misilleme yapacağı yönünde beklentiler sürerken, ertelendiği bildirilen Refah'a saldırı planına ilişkin yeni gelişmeler gündeme geldi. Adı açıklanmayan Mısırlı yetkili, "Amerikan yönetimi, İran'a karşı geniş çaplı bir saldırı düzenlememe karşılığında işgal hükümetinin (İsrail) Refah'a askeri operasyonla ilgili daha önce sunduğu planı kabul etti." dedi.

İSRAİLLİ VE ABD'Lİ YETKİLİLER GÖRÜŞECEK

İsrailli ve ABD'li yetkililerin İsrail'in Filistinlilerin sığındığı Gazze Şeridi'ndeki Refah'a olası kara saldırısını bugün yapacakları toplantıda ele alacağı bildirildi. İsrail'in Walla haber sitesinde adı açıklanmayan iki ABD'li yetkiliye dayandırılan haberde, Refah'a olası kara saldırısının ele alınacağı toplantının çevrim içi yapılacağı belirtildi.

Üst düzey toplantıya ABD tarafına Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrail tarafına ise Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ve Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi'nin başkanlık edeceği ifade edildi. Bugünkü toplantının Refah'a olası kara saldırısı hakkında ABD'li ve İsrailli yetkililer arasında yapılacak ikinci üst düzey görüşme olduğuna işaret edildi.

Adı açıklanmayan ABD'li bir yetkilinin İsrail ordusunun çalışma gruplarında sunduğu planların, tüm şehrin topyekün işgalinden ziyade, Refah'ın belirli mahallelerinde önceden boşaltılacak kademeli ve yavaş bir operasyonu içerdiğini söylediği aktarıldı. Refah'a kara saldırısının ele alınacağı toplantıya ilişkin Beyaz Saray'ın yorum yapmaktan kaçındığı kaydedildi.

İSRAİL'İN REFAH'A OLASI KARA SALDIRISI

Refah'a saldırı planını onayladığını defalarca kez yineleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada saldırı için tarih belirlendiğini belirtmişti. Buna karşın, İsrail devlet televizyonu KAN'ın 14 Nisan tarihli haberinde ise Netanyahu'nun, tarihinin belli olduğunu açıkladığı Refah'a saldırı planının "ertelendiği" iddiasına yer verilmişti.

Ayrıca, İsrail'in, kara işgali öncesinde bölgeye sığınanları çıkarmak için iki hafta içerisinde Refah yakınlarında 10 bin çadır kurmayı planladığı öne sürülmüştü. 30 bin ek çadırın da satın alma aşamasında olduğu, bunların da aynı bölgeye daha sonra kurulacağı kaydedilmişti.

GAZZE'DE YERİNDEN EDİLEN FİLİSTİNLİLERİN SON SIĞINAĞI REFAH

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi, yerinden edildi. Bu Filistinlilerin çoğu, İsrail'in daha önce "güvenli bölge" olduğunu iddia ettiği Refah kentine sığındı. Gazze Şeridi'nin en güneyinde, Mısır sınırında yer alan Refah'ın İsrail saldırılarından önce 280 bin olan nüfusu, halihazırda 5 katından fazla artarak neredeyse 1,5 milyona ulaştı.

İsrail saldırılarından kaçarak, yeterli kalacak yerin bulunmadığı ve altyapının yetersiz kaldığı Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bölümü, derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor. İsrail ordusunun sık sık hava saldırıları düzenlediği Refah'a kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

İRAN-İSRAİL GERİLİMİ

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü. İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrailise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı. İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı. İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin İran’ın hava saldırısına karşı "açık ve etkili" şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etmişti.