ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi’nde İran krizi üzerine yapılan oturum, Kaliforniyalı Demokrat vekil Sara Jacobs ile Dışişleri Bakanı Marco Rubio arasında gergin anlara sahne oldu. Rubio'nun geçtiğimiz aylarda ayağına büyük gelen ayakkabıları giymesine gönderme yapan Jacobs, Dışişleri Bakanına söyledikleriyle tansiyonu zirveye çıkardı. Jacobs'un sözleri karşısında şaşkına dönen Rubio, "Burası Dış İlişkiler Komitesi mi yoksa bir sirk mi?” diyerek adeta ateş püskürdü.

ABD Kongresi’nde İran’la yaşanan son gerilimlerin ele alındığı Dış İlişkiler Komitesi oturumunda, Rubio’nun ayağına büyük gelen ayakkabıları bir kez daha gündeme geldi.

ORTAM BİR ANDA GERİLDİ

Demokrat Temsilci Sara Jacobs, Dışişleri Bakanı Marco Rubio’ya hem dış politika tutumunu hem de sosyal medyada daha önce gündem olan ‘ayağına büyük gelen ayakkabı’ iddialarını içeren bir soru yöneltti. Jacobs’ın çıkışıyla ortam kısa süre içinde gerildi.

ABD Kongresinde ayakkabı gerginliği! Rubio ateş püskürdü: Burası sirk mi?

“GERÇEKLERİ KABUL ETMEKTE SORUN YAŞIYOR GİBİSİNİZ”

Jacobs, Rubio’nun İran politikalarına dair açıklamalarını eleştirerek, “Sayın Bakan, gerçekleri kabul etmekte sorun yaşıyor gibisiniz. Başkan Trump’ın size aldığı ayakkabıların çok büyük olduğunu bile kabul edemediniz” ifadelerini kullandı.

"AYAĞIMA TAM OTURUYOR"

Bu sözler üzerine şaşkına dönen Rubio “Ayakkabılar hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Başkan Trump bana Florsheim marka, ayağıma tam oturan ayakkabılar verdi. Neyden bahsettiğinizi anlamıyorum.” sözleriyle cevap verdi.

ABD Kongresinde ayakkabı gerginliği! Rubio ateş püskürdü: Burası sirk mi?

“ŞAKA MI YAPIYORSUNUZ, BURASI BİR SİRK Mİ?”

İkili arasındaki tartışmanın giderek alevlenmesi üzerine Rubio, oturumun ciddiyetine vurgu yaparak şu ifadelerde bulundu:

“Buradan ayakkabıları nasıl görebiliyorsunuz? Ayakkabılardan mı konuşuyoruz? Şaka mı yapıyorsunuz? Burası Dış İlişkiler Komitesi mi yoksa bir sirk mi?”

Fox News’in haberine göre, Rubio oturum sırasında Trump’ın İran politikalarının kişisel çıkarlarla bağlantılı olduğu iddialarını da reddetti. Demokrat vekil Gregory Meeks’in sorusu üzerine, “Başkan hiçbir zaman dış politikayı kişisel çıkarlarıyla ilişkilendirmedi” dedi.

ABD Kongresinde ayakkabı gerginliği! Rubio ateş püskürdü: Burası sirk mi?

TRUMP ÇEVRESİNDEKİ HERKESE HEDİYE EDİYOR

ABD’de yayımlanan Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın beğendiği Florsheim marka ayakkabıları yakın çevresine hediye ettiği öne sürülmüştü. Haberde, Trump’ın bu ayakkabıları daha önce yardımcılarına, hükümette görev yapan bazı üst düzey yetkililere ve kendisini ziyaret eden önemli konuklara verdiği iddia edilmişti. Yaklaşık 145 dolar (yaklaşık 6 bin 500 TL) değerindeki bu ayakkabıların, indirim dönemlerinde 59 dolara kadar düştüğü de belirtilmişti.

Ayrıca Trump’ın geçmişte resmi toplantılar sırasında bile sık sık bu ayakkabılardan bahsettiği, yardımcılarına modeli alıp almadıklarını sorduğu ve zaman zaman toplantılarda kişilerin ayak numaralarını tahmin etmeye çalıştığı aktarılmıştı. Beyaz Saray’dan ismi açıklanmayan bir kaynak ise, Trump’ın hediye ettiği ayakkabıların birçok kişi tarafından adeta “giymek zorunda kalınan” bir alışkanlığa dönüştüğünü söylemişti. Kaynak, “Komik olan şu ki kimse onları giymemeye cesaret edemiyor. Artık neredeyse bütün erkeklerde var.” ifadelerini kullanmıştı.

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