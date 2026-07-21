Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim enerji piyasalarında endişeleri artırırken, ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'tan dikkat çeken bir petrol tahmini geldi. Banka, Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek olası arz kesintilerinin devam etmesi halinde Brent petrolün varil fiyatının kısa süreliğine 120 doların üzerine çıkabileceği uyarısında bulundu. Bu durumun gerçekleşmesi halinde akaryakıt fiyatları 100 TL'yi görebilir.

Jeopolitik risklerin yeniden yükselmesiyle petrol piyasasında dalgalanma sürüyor. Küresel enerji ticaretinin en kritik noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek aksaklıkların fiyatları sert şekilde yukarı taşıyabileceğine dikkat çeken ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, yatırımcıları olası risklere karşı uyardı.

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BRENT PETROL 120 DOLARI GÖREBİLİR

Goldman Sachs'ın analizine göre, Hürmüz Boğazı'ndan yapılan petrol sevkiyatının uzun süre aksaması halinde Brent petrolün varil fiyatı yılın son çeyreğinde 120 doların üzerine çıkabilir. Böyle bir senaryoda küresel petrol arzında önemli bir daralma yaşanabileceği ve bunun fiyatlara doğrudan yansıyacağı ifade edildi.

Goldman Sachstan korkutan petrol uyarısı! Akaryakıt fiyatları 100 lirayı aşabilir

TEMEL SENARYO DAHA ILIMLI

Banka, 120 dolar seviyesinin temel beklenti olmadığını da vurguladı. Analizde, jeopolitik tansiyonun düşmesi ve arzın normal seyrinde devam etmesi halinde Brent petrolün yılın son çeyreğinde 80 dolar civarında dengelenmesinin beklendiği belirtildi. Goldman Sachs, gelecek yıl için ise ortalama Brent petrol fiyatı tahminini 75 dolar seviyesinde korudu.

ENERJİ PİYASALARINDA GÖZLER ORTA DOĞU'DA

Uzmanlar, petrol fiyatlarının önümüzdeki dönemde büyük ölçüde Orta Doğu'daki gelişmelere bağlı hareket edeceğini belirtiyor. Özellikle Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde yaşanabilecek olası aksaklıklar, küresel enerji arzı üzerinde baskı oluştururken fiyatlarda sert yükseliş riskini de gündemde tutuyor.

Petrol fiyatlarındaki olası yükselişin akaryakıt fiyatları başta olmak üzere küresel enflasyon üzerinde de yeni bir baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor. Bu nedenle yatırımcılar ve piyasalar, bölgeden gelecek haber akışını yakından takip ediyor.

Goldman Sachstan korkutan petrol uyarısı! Akaryakıt fiyatları 100 lirayı aşabilir

BRENT PETROL 120 DOLAR OLURSA...

Brent petrolün varil fiyatının 120 dolara çıkması durumunda akaryakıt fiyatlarına zam üstüne zam gelmeye devam edecek. ABD-İran krizinde tansiyonun yeniden yükselmesiyle petrol fiyatları 70 dolardan 90 dolara kadar çıktı. Bu gelişme ise akaryakıta peş peşe zamlara neden oldu. Son 2 haftada benzin ve motorine toplamda 12 lira zam geldi. Goldman Sachs'ın 120 dolar senaryosu gerçekleşirse, akaryakıt fiyatları 100 lira seviyelerine çıkabilir.

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