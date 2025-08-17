ABD medyasından çarpıcı "Muhafız" haberi: Türkiye öncü ülke olacak!

Anadolu Robotik, Sekizaltmış Teknoloji iş birliğiyle geliştirdiği Arida-M İnsansız Deniz Aracı Karşı Tedbir Sistemi’ni (Muhafız) İstanbul’da düzenlenen SAHA EXPO 2024 fuarında tanıttı.

Sistem, Türk savunma sanayisinin insansız deniz teknolojilerindeki önemli dönüm noktalarından biri olarak değerlendiriliyor.

ABD MEDYASI MUHAFIZ'I ANLATTI

The National Interesit'in kaleme aldığı habere göre, son dönemde asimetrik harp yöntemlerinin deniz savaşlarında öne çıkmasıyla birlikte, kamikaze dronlar ve patlayıcı yüklü insansız botlar donanma unsurları için ciddi tehdit haline geldi.

Rusya-Ukrayna Savaşı ve Kızıldeniz’deki Husi saldırılarında görüldüğü üzere bu araçlar, düşük maliyetle yüksek yıkıcı etki oluşturabiliyor. Arida-M sistemi, bu tehdide karşı geliştirilmiş modern bir çözüm niteliği taşıyor.

Çalışmalar Ekim 2024’te başladı. İlk aşamada Arida-M, “akıllı mühimmat” konseptiyle geliştirildi ve deniz testleri bu yıl Mayıs ayında başlatıldı. İkinci aşamada ise Arida-T komuta biriminin eklenmesi ve yeni prototiplerin üretilmesi planlanıyor. Canlı patlatma testlerinin Kasım 2025’te yapılması hedefleniyor.

ÖZELLİKLERİ NELER?

Arida-T: Tehdit tespiti ve gözetleme görevini üstlenen komuta birimi. EO/IR sensörler, radar, hidrofon ve 30 kilometre menzilli karıştırıcıyla donatıldı. Botlara veya konteynerlere entegre edilebiliyor.

Arida-M / Muhafız USV: Düşman insansız botlarını etkisiz hale getirmek için tasarlandı. 30 kilogramlık sensör/iletişim yükü taşıyabiliyor ve 50 kilogramlık burun kısmına yerleştirilen patlayıcıyla hedefe çarparak imha gerçekleştiriyor.

Muhafız USV’ler zorlu deniz koşullarında görev yapabilecek şekilde tasarlandı. Radar, elektro-optik sistemler ve hidrofonlarla çok katmanlı algılama sağlayan araçlar, savaş gemilerinden veya kıyı üslerinden bağımsız olarak konuşlandırılabiliyor.

"TÜRKİYE ÖNCÜ ÜLKE OLACAK"

The National Interest, söz konusu sitem hakkında şu ifadeleri kullandı: