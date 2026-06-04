ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı tespit edilen bir tekneye daha saldırı düzenledi. Yapılan açıklamada "Bu saldırıda 2 erkek narko-terörist öldürülmüştür" denildi.

ABD ordusu, Karayip Denizi ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı belirlenen teknelere yönelik saldırılarına bir yenisini daha ekledi.

SOUTHCOM'dan yapılan açıklamada, Güney Mızrağı Operasyonu'nu yürüten ortak görev gücünün SOUTHCOM Komutanı General Francis L. Donovan'ın talimatıyla "terör örgütü" olarak belirlenmiş organizasyonlara ait bir tekneyi daha hedef aldığı belirtildi.

2 ERKEK NARKO-TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Elde edilen istihbaratın söz konusu teknenin Doğu Pasifik'teki bir kaçakçılık rotasında uyuşturucu taşıdığını doğruladığı vurgulanan açıklamada, "Bu saldırıda 2 erkek narko-terörist öldürülmüş, hiçbir ABD askeri personeli zarar görmemiştir" ifadeleri kullanıldı.

SOUTHCOM tarafından paylaşılan görüntülerde, okyanusta hızla ilerleyen bir teknenin hava saldırısı ile vurulduktan sonra alev topuna döndüğü görüldü.

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