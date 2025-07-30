Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > ABD-Pakistan arasında petrol anlaşması! "Belki de Hindistan'a satacaklar"

ABD-Pakistan arasında petrol anlaşması! "Belki de Hindistan'a satacaklar"

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
ABD-Pakistan arasında petrol anlaşması! &quot;Belki de Hindistan&#039;a satacaklar&quot;
ABD, Pakistan, Petrol, Ticaret Anlaşması, Hindistan, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

ABD Başkanı Trump, Pakistan ile bir ticaret anlaşmasının sonuçlandığını duyurdu. Trump, iki ülkenin Pakistan’daki büyük petrol rezervlerinin geliştirilmesi için birlikte çalışacağını belirterek, "Kim bilir, belki bir gün Hindistan’a da petrol satacaklar!" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan ile bir ticaret anlaşmasının sonuçlandığını duyurdu. Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, iki ülkenin Pakistan’daki büyük petrol rezervlerinin geliştirilmesi için birlikte çalışacağını belirtti.

ABD-Pakistan arasında petrol anlaşması!

"BELKİ DE HİNDİSTAN'A SATACAKLAR"

Trump, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Pakistan ile bir anlaşma yaptık. Buna göre, Pakistan ve Amerika Birleşik Devletleri, Pakistan’ın devasa petrol rezervlerini geliştirmek için birlikte çalışacak. Bu ortaklığı yürütecek petrol şirketini seçme sürecindeyiz. Kim bilir, belki bir gün Hindistan’a da petrol satacaklar!

ABD-Pakistan arasında petrol anlaşması!

Reuters'tan edinilen bilgilere göre, anlaşmanın detayları ve iş birliği yapılacak enerji şirketiyle ilgili sürecin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

PAKİSTAN'LA GERİLİM YAŞAYAN HİNDİSTAN'A GÜMRÜK VERGİSİ

Trump, Hindistan’dan ithal edilen ürünlere 1 Ağustos’tan itibaren yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

Sabah saatlerinde sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ayrıca Hindistan’a yönelik başka bir ceza kararı da aldığını belirten Trump, aynı gün Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada taraflar arasında hâlâ müzakerelerin sürdüğünü söyledi.

Kaynak: Dış Haberler

2025 İzmir ekmek fiyatı ne kadar? Zam oranı belli olduGümrük vergisi yüzden 10'dan yüzde 50'ye çıkarıldı! ABD'den kritik Brezilya kararı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gümrük vergisi yüzden 10'dan yüzde 50'ye çıkarıldı! ABD'den kritik Brezilya kararı - DünyaTrump'tan 'Brezilya'ya yüzde 50 vergi' yaptırımıBRICS dolara karşı saldırı başlattı! Trump Rusya ve Çin'in başını çektiği ittifakı açık açık uyardı - Dünya"Dolara saldırılara izin vermeyiz"Ateşkes ve esir takası için düzletilmiş belge ellerinde! Son karar için toplantı yapacak - Dünyaİsrail'in düzlettiği anlaşma Hamas'ın ellinde!Bir ilk olacaktı! Yörünge roketi kalkıştan 14 saniye sonra yere çakıldı - DünyaBir ilk olacaktı! Kalkıştan 14 saniye sonra yere çakıldıRusya'da 8.8'lik deprem bölgeyi kabusa sürüklüyor! Şimdi de yanardağ patladı, acil durum ilan edildi - Dünya8.8'lik deprem bölgeyi kabusa sürüklüyor!Rusya'dan Trump'a 'yapıcı değil yıkıcı' suçlaması! Süre açıklaması tehdit olarak algılandı - DünyaRusya, Trump'ın 'süre' açıklamasını tehdit olarak algıladı
Sonraki Haber Yükleniyor...