ABD-Pakistan arasında petrol anlaşması! "Belki de Hindistan'a satacaklar"

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan ile bir ticaret anlaşmasının sonuçlandığını duyurdu. Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, iki ülkenin Pakistan’daki büyük petrol rezervlerinin geliştirilmesi için birlikte çalışacağını belirtti.

"BELKİ DE HİNDİSTAN'A SATACAKLAR"

Trump, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Pakistan ile bir anlaşma yaptık. Buna göre, Pakistan ve Amerika Birleşik Devletleri, Pakistan’ın devasa petrol rezervlerini geliştirmek için birlikte çalışacak. Bu ortaklığı yürütecek petrol şirketini seçme sürecindeyiz. Kim bilir, belki bir gün Hindistan’a da petrol satacaklar!

Reuters'tan edinilen bilgilere göre, anlaşmanın detayları ve iş birliği yapılacak enerji şirketiyle ilgili sürecin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

PAKİSTAN'LA GERİLİM YAŞAYAN HİNDİSTAN'A GÜMRÜK VERGİSİ

Trump, Hindistan’dan ithal edilen ürünlere 1 Ağustos’tan itibaren yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

Sabah saatlerinde sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ayrıca Hindistan’a yönelik başka bir ceza kararı da aldığını belirten Trump, aynı gün Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada taraflar arasında hâlâ müzakerelerin sürdüğünü söyledi.