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    • ABD Türkiye'ye F-16 satacak mı? Yeni açıklama geldi, Senato yeşil ışık yaktı

    ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Ben Cardin, Türkiye'ye F-16 satışını desteklediğini belirtti. Cardin, ABD yönetiminin Kongre'ye "Türkiye'ye F-16 satışı"na dair resmi bildirimi iletmesi durumunda bu satışa onay vereceğini açıkladı.

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    ABD Türkiye&#039;ye F-16 satacak mı? Yeni açıklama geldi, Senato yeşil ışık yaktı
    ABD, F-16, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Türkiye, İsveç'in NATO üyeliğini Mecl Sis'ten geçirdi. Bu hamlenin ardından F-16 satışlarıyla ilgili ABD'den peş peşe açıklamalar geldi. 

    Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kongre'ye F-16'larla ilgili resmi bildirimi yapacağını ifade etti, ardından konuşan isim ise ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffrey Flake oldu.

    Flake, "İsveç'in NATO sürecinin onaylanmasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı F-16 satışının bildirimini Kongre'ye derhal gönderecek" dedi. Son olarak Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Ben Cardin, ABD'nin Ankaya'ya F-16 satışına yeşil ışık yaktı.

    ABD Türkiye'ye F-16 satacak mı? Yeni açıklama geldi, Senato yeşil ışık yaktı

    RESMİ BİLDİRİM GELDİĞİNDE SATIŞ ONAYLANACAK

    ABD Senatosunda dış ilişkilerle ilgili en üst düzey isim olan Demokrat Senatör Cardin, yaptığı yazılı açıklamada Türkiye'ye F-16 satışının İsveç'in NATO üyeliğinin Ankara tarafından onaylanmasına bağlı olduğunu daha önce belirttiğini hatırlattı.

    Şimdi bu koşulun yerine gelmesinden büyük memnuniyet duyduğunu kaydeden Cardin, Biden yönetiminden kendilerine F-16 satışına ilişkin resmi bildirim geldiğinde bu satışı onaylayacağını ifade etti ve söz konusu süreçte yönetimle birçok görüşme yaptıklarını belirtti.

    ABD Türkiye'ye F-16 satacak mı? Yeni açıklama geldi, Senato yeşil ışık yaktı

    "OLUMLU VE YAPICI" GÖRÜŞMELER UMUTLANDIRDI

    ABD'li senatör, Türkiye'nin dış politikasına ilişkin halen bazı endişelerinin olduğunu söylerken, ancak iki ülke arasındaki görüşmelerin olumlu ve yapıcı bir istikamette geliştiğini görmekten dolayı umutlu olduğunu ifade etti.

    ABD Kongresinin, Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin resmi bildirim yapılmasının ardından 15 günlük değerlendirme ve itiraz süresi bulunuyor. Bu süre içerisinde itiraz gelmezse satış gerçekleşmiş olacak.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    ABDF-16
    Haberler > Dünya > ABD Türkiye'ye F-16 satacak mı? Yeni açıklama geldi, Senato yeşil ışık yaktı
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