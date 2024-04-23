ABD Ukrayna'ya yeni Patriot mu gönderecek? 1 milyar dolarlık silah ve ekipman hazırlanıyor

ABD, 6 aylık siyasi çıkmazın ardından Rusya ile savaştaki Ukrayna'ya 61 milyar dolarlık yardım paketine onay verdi. ABD'li yetkililer kararın ardından Ukrayna ordusuna 1 milyar dolarlık silah ve ekipman hazırlığının yapıldığını açıkladı. Almanya'nın ABD'ye Ukrayna’ya bir Patriot hava savunma sistemi daha göndermesi için baskı yaptığı öğrenildi.

ABD Temsilciler meclisi, 6 aydır siyasi çıkmaza sürüklenen İsrail ve Tayvan yardımları da dahil olmak üzere Ukrayna'ya yardımları içeren paketi onayladı. Temsilciler meclisinin ardından ABD Senatosu da söz konusu pakete onay verdi. Gözler Biden'a çevrilirken ABD'li yetkililer Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık yeni silah paketi hazırladığını açıkladı.

UKRAYNA'YA 1 MİLYAR DOLARLIK ASKERİ PAKET

Reuters'a konuşan iki ABD'li yetkili, ABD'nin Ukrayna için henüz imzalanmamış Ukrayna-İsrail yasa tasarısından kaynaklanan ilk 1 milyar dolarlık askeri yardım paketinin hazırladığını söyledi.

Yetkililer, yardım paketinde araçlar, Stinger hava savunma mühimmatı, yüksek hareket kabiliyetine sahip topçu roket sistemleri için ek mühimmat, 155 milimetre topçu mühimmatı, TOW ve Javelin tanksavar mühimmatı ve savaş alanında hemen kullanılabilecek diğer silahların yer aldığını söyledi.

ALMANYA'DAN ABD'YE "PATRİOT" BASKISI

Bloomberg'in konuya aşina kaynaklardan aktardığı haberine göre ise Almanya Şansölyesi Olaf Scholz hükümet ABD'yi Ukrayna'ya en az bir Patriot füzesavar sistemi daha teslim etmeye zorluyor.

Berlin'in transatlantik müttefikine yönelik baskı kampanyasının, NATO ve Avrupa Birliği ortaklarının Ukrayna'ya hava savunması konusunda yardımı artırmasını sağlamak için koordineli bir çabanın parçası olduğu belirtildi.