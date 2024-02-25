ABD ve İngiltere Yemen'de sivilleri hedef aldı! Husiler ölü ve yaralıların olduğunu duyurdu

ABD ve İngiltere, Yemen'de İran destekli Husilere karşı son iki hafta içinde yapılan en büyük askeri operasyonunu gerçekleştirmiş, Husilere ait 22 hedef vurulmuştu. Husilerden yapılan açıklamaya göre ABD ve İngiltere'nin saldırısında ilk kez sivil can kaybı yaşandı. Saldırıda 1 kişi ölürken 6 kişi ise yaralandı.

Yemen'deki İran destekli Husiler Kızıldeniz'den geçen gemilere saldırılarını sürdürüyor. Daha önce Yemen'de hava saldırısı düzenleyen ABD ve İngiltere son iki haftanın en büyük operasyonlarından birini dün ABD bandıralı ticaret gemisine yapılan saldırı sonrasında gerçekleştirdi. Yemen'de Husilere ait 22 hedef vuruldu. Husiler'den yapılan açıklamaya göre ABD ve İngiltere'nin saldırısında 1 kişi öldü 6 kişi ise yaralandı.

ABD VE İNGİLTERE SİVİLLERİ HEDEF ALDI

İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin Sana, Hacce ve Taiz kentlerini hedef alan 22 saldırı düzenlediklerini açıklamıştı. Husilere bağlı El-Mesire televizyonunun haberine göre ise "ABD ve İngiliz savaş uçaklarının Taiz'in Makbene ilçesindeki Şemir bölgesini bombalaması sonucu aynı aileden bir sivil öldü, 6'sı yaralandı." ifadesi kullanıldı.

Husiler, ABD ve İngiltere'nin 12 Ocak'ta başlattığı saldırılarda ilk kez bir sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.

HUSİLER ABD BANDIRALI GEMİYİ HEDEF ALDI

Öte yandan ABD, Yemen'deki İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgelerden Aden Körfezi yönüne fırlatılan bir gemisavar balistik füzenin düşürüldüğünü duyurdu. ABD kimyasal tanker gemisine saldırı girişiminin ardından ABD ve İngiltere güçleri Yemen'in başkenti Sana'da Husi hedeflerine saldırı başlattı.

KIZILDENİZ'DE NE OLDU?

Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.